Сбросить вес и выжить: диетолог рассказала об опасных ошибках худеющих

Врачи настоятельно рекомендуют: вес всегда нужно поддерживать в норме, поскольку его избыток может привести к началу необратимых процессов в организме (заболеваниям сердца и сосудов, нарушениям в эндокринной системе и т.д).

При этом, если имеет место лишний вес, бороться с ним нужно осторожно: без наскоков в тренировках, резких перемен в питании и уже тем более без самоназначенных средств. Иначе погоня за стройностью может стоить даже жизни.

Диетолог и фитнес-инструктор Галина Купцова рассказала читателям MedOboz о самых опасных ошибках тех, кто стремится к своему идеальному весу.

Ошибки при похудении Tochka

Проигнорировать медобследование

У человека, страдающего лишним весом, даже если здоровье не беспокоит, могут иметься определенные сбои и нарушения в организме (эндокринные, сердечно-сосудистые, пищеварительные и т.д.). Иногда, чтобы их выявить, нужно пройти полное медобследование.

Если таковые имеются, пациенту необходимо учитывать ряд медицинских противопоказаний, которые касаются питания, физнагрузок и т.д. И если их не учитывать, последствием диеты или тренировок могут стать гипертонический криз, приступ панкреатита, сердечный приступ или гипогликемический шок.

Принимать препараты для похудения

Основный эффект подобных препаратов (бывают в виде таблеток, чаев, миксов для коктейлей и т.д.) – слабительный. Они способствуют быстрому очищению кишечника, чем якобы и помогают в похудении.

Но применять такие средства можно только в особых медицинских случаях и по назначению врача, а не ежедневно для принудительной очистки. Иначе последствием станет нарушение моторики кишечника, что чревато отсутствием дефекации с последующей интоксикацией и повреждением стенок органов пищеварения.

Голодать или переходить на строгую диету

Часто к необходимости соблюдения таких диет худеющих призывают во всевозможных "марафонах", а также неопытные фитнес-тренеры. Якобы для эффективной потери веса нужно максимально урезать порцию.

Однако последствия такого внезапного изменения рациона могут быть абсолютно непредсказуемы: от еще большего набора веса до тяжелой интоксикации, язвы желудка и пр.

Так, резко переходя на строгую диету (значительно сократив привычную порцию и сытность пищи), вы вынуждаете организм перейти в режим "аварийности": такие нововведения для него мощный стресс, в результате которого он начнет откладывать "в закрома" еще больше. Кроме того, недополучая привычное количество калорий извне, он будет подпитываться накопившимися разложившимися жирами, то есть вместо полезных компонентов в кровь и клетки будут поступать отравляющие вещества.

Поэтому желая уменьшить объемы желудка, порции нужно уменьшать "капельно" - отнимать по 2 столовые ложки от привычного количества пищи ежедневно или через день.

Урезать калорийность пищи

Худеющие также любят резко менять рацион в пользу низкокалорийных продуктов, а это верный путь к тяжелой депрессии, катастрофическому нарушению пищевого поведения, сильной слабости и гипотонии.

Дело в том, что ваш резкий отказ от пищи, которую вы едите регулярно, будет ударом для нервной системы (привыкли кормиться тортом, а теперь страдаете над пучком салата, убеждая себя, что это также вкусно), а также для самого обмена веществ (организму просто не будет хватать энергии для полноценного функционирования).

Правильно будет постепенно выводить из своего рациона вредные продукты, вроде тортов, печения, конфет, фастфуда – просто для начала ешьте вдвое меньше от последней порции и через день. При этом следите, чтобы ежедневное меню содержало белки, жиры и углеводы.

Окунаться в спорт с головой

Фитнес-блогеры часто говорят о том, что секрет их красивой фигуры кроется в ежедневных занятиях спортом. Но мало кто уточняет, что и к такому режиму тоже нужно прийти постепенно, особенно, если имеет место лишний вес.

У пациентов с ожирением и без тренировок сердце и сосуды постоянно перегружены – виной тому холестериновые отложения и лишние килограммы. Потому внезапная дополнительная нагрузка в виде бега, подъема тяжестей и т.д. может обернуться сердечным приступом, инсультом и гипертоническим кризом.

Поэтому начинайте тренироваться постепенно: первый месяц легкие виды нагрузок (ходьба, простые виды упражнений на тренажерах без дополнительного веса и т.д.). При этом первые должны длиться не больше 15-20 минут, затем каждую можно увеличивать на 5 минут, доводя до часа.

Лучше будет, если первые полгода тренировки будут проходить под присмотром опытного фитнес-тренера.

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