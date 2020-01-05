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/ Здоровый образ жизни

Самые популярные мифы о здоровье и питании 2019 года

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Все в конце года подводят итоги и мы подведем. Поговорим о самых распространенных мифах, которые касаются питания, образа жизни и здоровья. Погнали?

"У меня аллергия" – так думают примерно 20% людей. Молочка и глютен в особом "почете". Диагностируют у себя и без любых симптомов (по анализу крови, генов, IgG, по ответу в комментарии блогера их инстаграма). Правда: реальная аллергия диагностирована меньше, чем у 1%.

"Голодание спасет от рака". Нет, Нобелевскую давали не за это! А за открытие механизма, который мы когда-нибудь сможем запускать в нужных типах клеток, а не во всем организме, как это начнет происходить при голодании.

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Смузи-х*юзи, детокс и голодание: как не надо лечить рак!
БАДы

БАДы

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"Овощи и фрукты уже не те, надо есть БАДы". Те-те, вот только дешевые доступные продукты невыгодно продвигать никому, а вот идею прикупить БАДов растиражировать просто и прибыльно.

"Мы меньше двигаемся, надо есть меньше калорий, а значит мы не может получить все из рациона. Нужны порошки с протеином!" Достаточно сделать анализ рациона 1 раз в лаборатории или хотя бы в диетологической программе и увидеть, что мы едим достаточно. Дефицит – это группы риска, серьезные нарушения микрофлоры. Занимайтесь спортом, пейте кефир и ешьте больше зерновых и овощей.

"Здоровое питание дорого". Весь секрет здорового питания в обычных доступных продуктах и разнообразии. Гречка, селедка, свекла, сухофрукты, замороженые овощи.

"Детокс срочно!" Не надо. Отказ от рафинированного сахара, соки, поедание сельдерея, веганство – все это ок. Но это не способ чистки печени/лимфы/кишечника от токсинов/паразитов/аллергии. Наш организм намного более сложный и умный и прекрасно чистит себя самостоятельно. Все остальное – к токсикологам.

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БАДы, которые лучше не пить никому
Здоровое питание

Здоровое питание

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"Защелочу-ка я организм водой, которая в 5 раз дороже обычной и отказом от половины рациона предотвращу болезни". Щелочная диета не состоялась ни как клиническая, ни как метод похудения. Опять же следствие непонимания мощностей нашего организма.

"Похудеть быстро и навсегда" – плохая идея. Шансы, что после краткосрочного, но интенсивного похудения, через год вы будете в большем весе значительно выше, чем если вообще не будете сидеть на диете.

"Истинная информация о еде в блогах". Только 1 из 9 популярных аккаунтов о питании предоставляют достоверную информацию. А среди тех, кто регулярно читает эту информацию, боязнь еды (состояние орторексии) стала проявлятся чаще – у 49%, тогда как это состояние достаточно редкое.

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Автор
Мария Кардакова Мария Кардакова
Тема
Здоровье
Теги
диета анализы продукты питание
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