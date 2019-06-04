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/Здоровый образ жизни

Самые полезные тренажеры для женщин: назван топ-7 

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Занятия на тренажерах для бедер, ягодиц, живота, рук и спины полезно включать в тренировки для женщин.

Об этом на своей странице в Instagram написала коуч по здоровому образу жизни и диетолог Елена Кален, отметив, что эти зоны обычно самые проблемные.

Самые полезные тренажеры для женщин: назван топ-7 

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Она назвала следующие тренажеры:

  • Блочная рама позволит привести в форму бицепс рук и бедра, трицепс, спину, ягодицы, внешнюю поверхность бедра, внутреннюю поверхность бедра. Этот тренажер универсален.

  • Тренажер для сведения/разведения ног помогает подтянуть внешнюю и внутреннюю сторону бедра и полностью сформировать эту зону.

  • Тренажер-платформа. Используется для улучшения формы бицепса и квадрицепса бедра, ягодиц, внутренней части бедра. На этом тренажере важно правильно подобрать нагрузку, чтобы не получить травму.

  • Тренажер для гиперэкстензии подходит для проработки ягодиц, задней поверхности бедра, и спины. Упражнения кажутся легкими, но обратите внимание на угол отклонения тела и интенсивность, чтобы избежать болей в спине и протрузий.

  • Гравитрон формирует спину, руки плечи. В зависимости от упражнений действует на разные группы мышц. Позволяет сделать красивую спину и выбирать платья с глубоким задним вырезом.

  • Скамья для пресса. Можно делать различные скручивания, ножницы, велосипед, прорабатывая верхние, нижние и косые мышцы пресса. Силовые тренажеры для проработки мышц пресса лучше использовать с осторожностью, поскольку вместо тонкой талии, можно получить крепкий широкий накачанный пресс.

  • Кардиотренажеры: велосипед, орбитрек или элипс, степпер, беговая дорожка. Помогают ускорить метаболизм, давая телу такие необходимые аэробные нагрузки, которые сжигают жир.

Как заниматься безопасно и с результатом?💪 ⠀ Расскажу сегодня, занятия на каких тренажерах полезно включать в тренировки женщине😉 Самые проблемные женские места обычно бедра, ягодицы, живот, руки и спина. Тренажеры на эти зоны будут максимально полезными и эффективными. ⠀ Вот некоторые из них: ⠀ ✔Блочная рама. Позволит привести в форму бицепс рук и бедра, трицепс, спину, ягодицы, внешнюю поверхность бедра, внутреннюю поверхность бедра. Этот тренажер универсален. ⠀ ✔Тренажер для сведения/разведения ног помогает подтянуть внешнюю и внутреннюю сторону бедра и полностью сформировать эту зону. ⠀ ✔Тренажер платформа. Используется для улучшения формы бицепса и квадрицепса бедра, ягодиц, внутренней части бедра. На этом тренажере важно правильно подобрать нагрузку, чтобы не получить травму. ⠀ ✔Тренажер для гиперэкстензии подходит для проработки ягодиц, задней поверхности бедра, и спины. Упражнения кажутся легкими, но обратите внимание на угол отклонения тела и интенсивность, чтобы избежать болей в спине и протрузий. ⠀ ✔Гравитрон формирует спину, руки плечи. В зависимости от упражнений действует на разные группы мышц. Позволяет сделать красивую спину и выбирать платья с глубоким задним вырезом. ⠀ ✔Скамья для пресса. Можно делать различные скручивания, ножницы, велосипед, прорабатывая верхние, нижние и косые мышцы пресса. Силовые тренажеры для проработки мышц пресса лучше использовать с осторожностью, поскольку вместо тонкой талии, можно получить крепкий широкий накачанный пресс. ⠀ ✔Кардио тренажеры: велисепед, орбитрек или элипс, степпер, беговая дорожка. Помогают ускорить метаболизм, давая телу такие необходимые аэробные нагрузки, которые сжигают жир. ⠀ Вы занимаетесь на тренажерах? Ставьте в комментариях ➕, если да Ставьте ➖, если нет ⠀ Жмите лайк❤ и читайте в следующем посте — 5 правил, чтобы избежать травм при занятиях на тренажерах. ⠀ 🙌Напоминаю, что на вопросы о марафоне я отвечаю в личных сообщениях. Напишите мне “ДА” в Директ, и я расскажу подробнее о марафоне и помогу вам снизить вес легко и с удовольствием😌 ⠀ #еленакален_советы #похудетьбыстро #фитнес #бездиет #тренажеры #похудетьбезспорта

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen)

Как писал OBOZREVATEL, для поддержания стройности нельзя на завтрак есть каши быстрого приготовления, гранолу и хлопья с сахаром. Вместо этого лучше выбрать цельные злаки, яйца, фрукты и овощи.

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Полякова Мария
Полякова Мария
Мoя иcкpенняя 6лaгoдapнocть тoму, ктo покaзaл мнe этот caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁tolyihr Пpoсто пpойдя пpoстoй oпроc пoлyчила почти полугодовyю заpплaту)) Пoльзуйтеcь, пoкa есть вoзможнocть=)
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