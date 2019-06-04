Самые полезные тренажеры для женщин: назван топ-7 

Занятия на тренажерах для бедер, ягодиц, живота, рук и спины полезно включать в тренировки для женщин.

Об этом на своей странице в Instagram написала коуч по здоровому образу жизни и диетолог Елена Кален, отметив, что эти зоны обычно самые проблемные.

artfile

Она назвала следующие тренажеры:

Блочная рама п озволит привести в форму бицепс рук и бедра, трицепс, спину, ягодицы, внешнюю поверхность бедра, внутреннюю поверхность бедра. Этот тренажер универсален.

Тренажер для сведения/разведения ног помогает подтянуть внешнюю и внутреннюю сторону бедра и полностью сформировать эту зону.

Тренажер-платформа. Используется для улучшения формы бицепса и квадрицепса бедра, ягодиц, внутренней части бедра. На этом тренажере важно правильно подобрать нагрузку, чтобы не получить травму.

Тренажер для гиперэкстензии подходит для проработки ягодиц, задней поверхности бедра, и спины. Упражнения кажутся легкими, но обратите внимание на угол отклонения тела и интенсивность, чтобы избежать болей в спине и протрузий.

Гравитрон формирует спину, руки плечи. В зависимости от упражнений действует на разные группы мышц. Позволяет сделать красивую спину и выбирать платья с глубоким задним вырезом.

Скамья для пресса . Можно делать различные скручивания, ножницы, велосипед, прорабатывая верхние, нижние и косые мышцы пресса. Силовые тренажеры для проработки мышц пресса лучше использовать с осторожностью, поскольку вместо тонкой талии, можно получить крепкий широкий накачанный пресс.

Кардиотренажеры: велосипед, орбитрек или элипс, степпер, беговая дорожка. Помогают ускорить метаболизм, давая телу такие необходимые аэробные нагрузки, которые сжигают жир.

Как писал OBOZREVATEL, для поддержания стройности нельзя на завтрак есть каши быстрого приготовления, гранолу и хлопья с сахаром. Вместо этого лучше выбрать цельные злаки, яйца, фрукты и овощи.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram