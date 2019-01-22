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/Здоровый образ жизни

Самое популярное физическое упражнение оказалось очень опасным

3.2тЧитать материал на украинском

Упражнение на пресс под названием скручивания оказалось очень опасным.

К таким выводам пришли медики, которые проанализировали травмы людей, попадающих в больницу после занятий в спортзале. По данным специалистов, более трети людей, которые "качают пресс", травмируются, передает Daily Mail.

Скручивания могут привести к таким тяжелым травмам, что пациенты вообще на какое-то время могут потерять способность двигаться. В основном упражнение представляет опасность для позвоночника в поясничной области. По словам медиков, напряженные и слишком сжатые мышцы могут подтянуть поясницу вперед, а таз в то же время вывернуть назад, что вызывает травму.

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В то же время доктора советуют делать вместо скручиваний планку. Она помогает привести мышцы живота в порядок без травм, ведь позвоночник находится в естественном положении. Кроме того, тем, кто не намерен отказываться от скручиваний, врачи советуют использовать гимнастический шар.

Пресс

Пресс

Как сообщал OBOZREVATEL, американские диетологи пришли к выводу, что невозможно похудеть только благодаря физическим упражнениям. Так, по мнению экспертов, при похудении гораздо важнее уделить внимание своему рациону питания и задуматься над тем, что нужно исключить из него. Ведь все калории поступают из пищи и напитков, и только часть теряется при физической нагрузке

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