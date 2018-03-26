Сахар-OFF: что произойдет, если на месяц отказаться от сладкого

Эксперты в области велнес-питания в один голос поддерживают детокс-диету, из которой исключен сахар. Оказалось, результаты временных ограничений просто поразительны!

Медики утверждают, что преображение проявит себя уже через 10 дней, пишет CNN. Но важно соблюдать строгое правило: сахара или его заменителей в рационе не может быть вовсе (ни в напитках, ни в еде).

Итак, вот что произойдет вашим организмом, если вы устроите для него "несладкую жизнь":

Вы потеряете в весе

Сахар способствует набору лишнего веса – это факт. Он провоцирует сбой метаболических процессов и обладает высокой калорийностью. Потому при нехватке нагрузок сахар приводит к образованию лишней жировой прослойки.

Исследование британских медиков показало, что участники с ожирением после отказа от сахара отметили положительные изменения самочувствия и стремительную потерю веса уже спустя девять дней диеты.

Кожа станет чище и свежее

Во время переработки сахара в организме происходит его соединение с белками и жирами, начинается процесс гликирования, результат которого приводит к разрушению эластана и коллагена. От этого ухудшается структура кожи: она становится сухой и тонкой, дряблой и безжизненной.

И поскольку процесс восстановления не настолько быстрый, как разрушение, состояние кожи постепенно только ухудшается. А вот если отказаться от "сладенького", вы дадите коже шанс снова засиять здоровьем.

Нормализуется давление

Во время недавних исследований американские ученые установили, что сахар негативно влияет на гипоталамус, что становится причиной учащения сердцебиения и повышения давления. Это даже может стать причиной инсульта.

Если отказаться от сахара, давление постепенно нормализуется, а вместе с тем и работа всей сердечно-сосудистой системы в целом.

Настроение улучшится

Как известно, сахар – это быстрый углевод. Попадая в организм, он провоцирует резкий скачок инсулина, а после – всплеск огромного количества "взрывной" энергии. Именно поэтому, съев шоколад или выпив сладкого кофе, ощущается неимоверный заряд бодрости. Однако такая энергия быстро перегорает, потому следующий этап – слабость и ухудшение настроения.

Если же не подвергать организм резким перепадам, то уже спустя несколько дней вы отметите собственную энергичность и приподнятое настроение.

Восстановится зрение

Сахар становится причиной сбоя обмена веществ, то есть, оказывает влияние и на кровообращение.

В результате избыточного его потребления, негативные процессы могут затронуть и сосуды глаз, от чего ощущается ухудшение качества зрения: появляются "мушки" в глазах, размытость и пр.

При отказе же от сахара и его заменителей процессы кровообращения и, соответственно, питания структур глаза, восстанавливаются, а вместе с этим и качество зрения.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, что произойдет с организмом, если на десять дней заменить все напитки чистой водой.