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Здоровый образ жизни

Сахар-OFF: что произойдет, если на месяц отказаться от сладкого

1.3тЧитать новость на украинском

Эксперты в области велнес-питания в один голос поддерживают детокс-диету, из которой исключен сахар. Оказалось, результаты временных ограничений просто поразительны!

Медики утверждают, что преображение проявит себя уже через 10 дней, пишет CNN. Но важно соблюдать строгое правило: сахара или его заменителей в рационе не может быть вовсе (ни в напитках, ни в еде).

Итак, вот что произойдет вашим организмом, если вы устроите для него "несладкую жизнь":

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  • Вы потеряете в весе

Сахар способствует набору лишнего веса – это факт. Он провоцирует сбой метаболических процессов и обладает высокой калорийностью. Потому при нехватке нагрузок сахар приводит к образованию лишней жировой прослойки.

Исследование британских медиков показало, что участники с ожирением после отказа от сахара отметили положительные изменения самочувствия и стремительную потерю веса уже спустя девять дней диеты.

  • Кожа станет чище и свежее

Во время переработки сахара в организме происходит его соединение с белками и жирами, начинается процесс гликирования, результат которого приводит к разрушению эластана и коллагена. От этого ухудшается структура кожи: она становится сухой и тонкой, дряблой и безжизненной.

И поскольку процесс восстановления не настолько быстрый, как разрушение, состояние кожи постепенно только ухудшается. А вот если отказаться от "сладенького", вы дадите коже шанс снова засиять здоровьем.

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  • Нормализуется давление

Во время недавних исследований американские ученые установили, что сахар негативно влияет на гипоталамус, что становится причиной учащения сердцебиения и повышения давления. Это даже может стать причиной инсульта.

Если отказаться от сахара, давление постепенно нормализуется, а вместе с тем и работа всей сердечно-сосудистой системы в целом.

  • Настроение улучшится

Как известно, сахар – это быстрый углевод. Попадая в организм, он провоцирует резкий скачок инсулина, а после – всплеск огромного количества "взрывной" энергии. Именно поэтому, съев шоколад или выпив сладкого кофе, ощущается неимоверный заряд бодрости. Однако такая энергия быстро перегорает, потому следующий этап – слабость и ухудшение настроения.

Если же не подвергать организм резким перепадам, то уже спустя несколько дней вы отметите собственную энергичность и приподнятое настроение.

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  • Восстановится зрение

Сахар становится причиной сбоя обмена веществ, то есть, оказывает влияние и на кровообращение.

В результате избыточного его потребления, негативные процессы могут затронуть и сосуды глаз, от чего ощущается ухудшение качества зрения: появляются "мушки" в глазах, размытость и пр.

При отказе же от сахара и его заменителей процессы кровообращения и, соответственно, питания структур глаза, восстанавливаются, а вместе с этим и качество зрения.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, что произойдет с организмом, если на десять дней заменить все напитки чистой водой.

Объекты
здоровьесахар
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