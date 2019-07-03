Лето – это пора, когда хочется ухватить момент и максимально насладиться отпуском. Роботизированные аптеки продолжают "Курс на знижки" *.

Чтобы поездка к морскому побережью удалась, или путешествие в одну из жарких стран сложилось, необходимо предупредить проблемы со здоровьем на отдыхе. До конца июля действует скидка до 30% на важные товары*.

При планировании долгожданного отпуска стоит заказать билеты, забронировать жилье и позаботиться о здоровье. Достаточно упаковать в чемодан все необходимое, чтобы судорожные поиски лекарственных и гигиенических средств оказались отдыхающим абсолютно неведомы. В течение июля роботизированные аптеки "Благодия", "Аптека Копейка" и "Аптека АНЦ", продолжают держать "Курс на знижки", предлагая необходимые товары по измененной цене.

МОЗ Украины рекомендует взять с собой обезболивающие, антисептик и средства защиты от солнца (при поездке в жаркие страны). Путешествие с ребенком не позволяет ограничиться этим перечнем. В чемодане оказывается детское питание и другие важные средства. Большинство необходимых товаров в долгую дорогу и для комфортного отдыха находится в аптеках. Имея все нужное под рукой, можно отправляться и в спонтанные путешествия.

Роботизированные аптеки предлагают быстрое обслуживание с помощью PharmBot, необходимые средства и "Курс на знижки". С ними можно подготовиться к важному событию лета – поездке на отдых.

Напоминаем, акция "Курс на знижки" в аптеках субъектов, с которыми заключены соответствующие лицензионные договора на использование торговых марок, промышленных образцов "Аптека АНЦ", "Благодия" и "Аптека Копейка" длится с 01 июня до 30 июля 2019 года при наличии товара в аптеках. Детали можно уточнить у провизоров аптек. В рамках акции цена популярных товаров снижена до 30%*.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации и об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 30%.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!