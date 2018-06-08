Что имеют в виду люди, когда говорят про жизнь в гармонии с природой? Кто-то про пользу вегетарианства, и вред пластика для планеты. А кто-то про жизнь в ритме биологических часов клеток. Вторые интересней.

Итак, вы родились на планете Земля. Как и полагается, без инструкции к своим телам. С самого рождения в ваших клетках начинают тикать биологические часы. Тиканье это вполне конкретное – несколько белков (BMAL1 и CLOCK) объединяются и запускают выработку других белков, которые накапливаются и глушат породивших их BMAL1 и CLOCK. Этот процесс длится почти ровно 24 часа и происходит на протяжении всей жизни. Маленький участок мозга же, при помощи глаз, улавливающих дневной свет, дает команду вырабатывать гормон сна – мелатонин. Мелатонин капает на все органы и в случае надобности подправляет и корректирует клеточный ритм.

На эти внутренние часы в клетках нанизано огромное количество процессов. В печени – выработка ферментов, в стволовых клетках – периоды деления, в клетках кожи – процессы восстановления, которые клетки стараются проводить в темноте, подальше от вредоносного ультрафиолета. Около 10% наших генов имеют четкий ритм работы.

Сейчас активно разрабатывается концепция что, когда внутренние часы клеток не совпадают с ритмом всего организма, развивается патология в этом органе.

Еще интереснее со старением. Наши биологические часы будут работать пока от нас не останется мелом обведенного контура на асфальте или запись в медицинском журнале. Они очень прочны. Но если в молодости на эти часы нанизаны полезные для организма процессы – по расписанию проводится аутофагия (вывоз мусора), репарация ДНК (починка поломок), деление клеток, то при старении, клетка ставит на счетчик другие процессы. В частности, становятся синхронными процессы, связанные с выделением сигналов хронического воспаления, а процессы самообновления вычеркиваются из ежедневного to do листа. Случайно ли так получается или это хорошо продуманный природой, запрограммированный процесс – пока не ясно.

Но понятно, что на него можно повлиять. Золотой стандарт по замедлению старения – ограничение калорий у мышей оказалось способно задержать смену молодых ритмичных программ на старческие. 6 месяцев мышиного anti-age позволили ритмам активности генов, ответственных за восстановление клеток, сохраняться дольше. Противоположным образом на мышей действовала жировая диета – она ускоряла возникновение ритмичности в работе генов, ответственных за хроническое воспаление – один из самых мощных драйверов старения организма.

Все молодые молоды одинаково, каждый старый стареет по-своему. И неровен час, окажется, что кто-то сильнее стареет от того, что не вовремя ложится спать, а не от того что не мажется кремом от морщин.

Пульсацией разного масштаба и серьезности пронизано все в нас. Пока непонятно, надо вставать ровно в 6.15 или в 11.40. Хотите помочь своему телу – подыграйте ему своей регулярностью, делайте базовые вещи в одно и тоже время. Биологические часы найдут способ извлечь из вашей привычки пользу для молодости.