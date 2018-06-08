Что имеют в виду люди, когда говорят про жизнь в гармонии с природой? Кто-то про пользу вегетарианства, и вред пластика для планеты. А кто-то про жизнь в ритме биологических часов клеток. Вторые интересней.
Итак, вы родились на планете Земля. Как и полагается, без инструкции к своим телам. С самого рождения в ваших клетках начинают тикать биологические часы. Тиканье это вполне конкретное – несколько белков (BMAL1 и CLOCK) объединяются и запускают выработку других белков, которые накапливаются и глушат породивших их BMAL1 и CLOCK. Этот процесс длится почти ровно 24 часа и происходит на протяжении всей жизни. Маленький участок мозга же, при помощи глаз, улавливающих дневной свет, дает команду вырабатывать гормон сна – мелатонин. Мелатонин капает на все органы и в случае надобности подправляет и корректирует клеточный ритм.
На эти внутренние часы в клетках нанизано огромное количество процессов. В печени – выработка ферментов, в стволовых клетках – периоды деления, в клетках кожи – процессы восстановления, которые клетки стараются проводить в темноте, подальше от вредоносного ультрафиолета. Около 10% наших генов имеют четкий ритм работы.
Сейчас активно разрабатывается концепция что, когда внутренние часы клеток не совпадают с ритмом всего организма, развивается патология в этом органе.
Еще интереснее со старением. Наши биологические часы будут работать пока от нас не останется мелом обведенного контура на асфальте или запись в медицинском журнале. Они очень прочны. Но если в молодости на эти часы нанизаны полезные для организма процессы – по расписанию проводится аутофагия (вывоз мусора), репарация ДНК (починка поломок), деление клеток, то при старении, клетка ставит на счетчик другие процессы. В частности, становятся синхронными процессы, связанные с выделением сигналов хронического воспаления, а процессы самообновления вычеркиваются из ежедневного to do листа. Случайно ли так получается или это хорошо продуманный природой, запрограммированный процесс – пока не ясно.
Но понятно, что на него можно повлиять. Золотой стандарт по замедлению старения – ограничение калорий у мышей оказалось способно задержать смену молодых ритмичных программ на старческие. 6 месяцев мышиного anti-age позволили ритмам активности генов, ответственных за восстановление клеток, сохраняться дольше. Противоположным образом на мышей действовала жировая диета – она ускоряла возникновение ритмичности в работе генов, ответственных за хроническое воспаление – один из самых мощных драйверов старения организма.
Все молодые молоды одинаково, каждый старый стареет по-своему. И неровен час, окажется, что кто-то сильнее стареет от того, что не вовремя ложится спать, а не от того что не мажется кремом от морщин.
Пульсацией разного масштаба и серьезности пронизано все в нас. Пока непонятно, надо вставать ровно в 6.15 или в 11.40. Хотите помочь своему телу – подыграйте ему своей регулярностью, делайте базовые вещи в одно и тоже время. Биологические часы найдут способ извлечь из вашей привычки пользу для молодости.
Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.