Развенчан очередной миф о вредности кофе перед сном

Употребление кофе в течение четырех часов перед сном никак не влияет на его качество и продолжительность.

Таковы результаты исследования, которое провели ученые из Флоридского Атлантического университета и их коллеги из нескольких научных учреждений США, передает "Российская газета".

Отмечается, что участвовали в них 785 человек. Все они – афроамериканцы, средний возраст которых составил 63,7 года, две трети из них – женщины.

Кофе не всегда вредит здоровому сну Иллюстрация

Ученые решили выяснить, как вечернее употребление алкоголя, никотина и кофеина влияет на сон. Так, каждому выдали актиограф (датчик, фиксирующий активность в течение дня), также они вели ежедневные дневники сна, в которых записывали, сколько алкоголя, кофеина или никотина они потребляли в течение четырех часов перед тем, как отправиться в кровать.

В результате зависимости между вечерним кофе и параметрами сна не обнаружилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска онкологических заболеваний, ни способом защиты от рака.

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