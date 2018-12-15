''Разрушает организм'': выяснилась опасность фильтрованной воды

Отфильтрованная вода лишается всех микроэлементов, поэтому ее употребление небезопасно для человека и провоцирует нарушения водно-солевого обмена.

Об этом сообщил экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас, передает УНН. По его словам, вода для питья должна быть максимально естественной, с минимальным вмешательством в части обработки.

"Как только мы начинаем прогонять воду через системы осмоса, мы забираем абсолютно все микроэлементы. Такая вода уже является неестественной, она искусственная, обработанная — не из соблюдением тех нормативов, которые сегодня установлены", — отметил медик.

Несмотря на то, что на пунктах разлива в очищенную питьевую воду добавляют минералы и микроэлементы, искусственные частицы не усваиваются организмом человека.

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"Фактически, потребляя такую воду, мы приводит к появлению кариеса, выпадению зубов, ломкости костей, разрушаем организм, потому что нарушаем водно-солевой обмен", — уточнил Протас.

Он добавил, что лучшей для ежедневного употребления является вода из артезианских скважин, например, из бюветов в Киеве.

"Она является наиболее физиологически полноценной для человека", — заявил эксперт, однако подчеркнул, что оборудование бюветов нуждается в регулярном уходе и чистке.

Один из киевских бюветов moygrad.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, в октябре текущего года после экспертизы 36 бюветов Киева признали опасными — в таких объектах значительно превышено содержание вредных для человека веществ. Помимо этого, в некоторых из них обнаружили кишечную палочку.