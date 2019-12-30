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"Разруха в головах!" Врач назвала главную причину проблем со здоровьем

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Самая большая проблема у людей со здоровьем – это проблема с головой:

  • боязнь еды;

  • демонизация продуктов;

  • таблетки/supplements;

  • вместо еды – капельницы;

  • чудотворные японские препараты по типу "интхунь";

  • вера в псевдоврачей и магические ритуалы;

  • гомеопатия;

  • "дырявый кишечник";

  • анорексия/булимия/РПП;

  • вшитый в кожу пластырь;

  • ионизированные и ощелачивающие процедуры/продукты;

  • активаторы жиросжигания;

  • лечения доктором Google.

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И это только начало моего списка причин, почему у многих проблема с кишечником, щитовидной железой и весом. Отсутствие знаний и времени на то, чтобы их получить, заставляет верить людей во Всемирную чушь. Мне каждый день люди задают вопросы, которые их беспокоят и не дают улучшать здоровье, сделав правильный шаг. А все потому, что "так сказал тот-то" и написано "там-то". Но страшно не это (я то с этим разберусь и научу), а вот то, что за распространение лживой и неправдивой/недоказанной информации берутся врачи из области питания, гормонов и всего того, что так важно – это реально беспредел! Я бы вообще удалила все аккаунты тех, кто пишет откровенный бред, таблеточные протоколы, какие-то средства по детоксу и как "омолодиться" за неделю.

"Разруха в головах!" Врач назвала главную причину проблем со здоровьем

Коллаж

Давайте выращивать не только себя физически, но и ментально – включать критическое мышление, учиться из достоверных источников, не быть безразличным к тому, что происходит. Конечно, проще сделать себе "укольчик" или улететь в "Шено" за бешеные деньги, чем перестать себе врать и есть не ниже, чем обеспечение вашего метаболизма. Последнее – это непростая задача, но она бесплатная и выполнимая, правда нужно ждать. А вам же некогда? 40 лет потеряли на диетах, сгубили здоровье и не думали, что жизнь проходит не так, как бы вам хотелось?

Каждый должен заниматься своим делом. Медицинское образование, возможно, многим врачам (извините), к сожалению, ничего не дало (вот тут я чихнула). Есть огромный выбор врачей доказательной медицины – ищите своего! Не все врачи владеют биохимией, а это значит – не все вам помогут с едой! Иметь много подписчиков в инсте – это ничего не значит, смотрите на результаты пациентов и обратную связь.

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Автор
Екатерина Толстикова Екатерина Толстикова
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
медицина питание
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