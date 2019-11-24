Фитнес в офисе: известный тренер показал эффективный комплекс упражнений

Известный украинский фитнес-тренер Ярослав Сойников показал простой комплекс из трех упражнений, которые легко сделать в офисе в обеденный перерыв.

"Короткая, интенсивная тренировка днем перезагружает работу мозга. Вы возвращаетесь на рабочее место уже другим человеком в плане эффективности своей профессиональной деятельности", – рассказал Сойников в эфире ObozTV.

По словам Сойникова, такую разминку можно провести даже в платье или в деловом костюме.

Идея тренировки – в том, чтобы растянуть и "включить" мышцы вдоль всего тела.

Упражнение №1

Сделать вдох, мах руками вверх (прогибая спину назад) и одновременно шаг вперед. Затем – такой же шаг назад, мах руками назад и наклон вниз. Повторить упражнение с другой ногой.

"Так мы растягиваем всю переднюю поверхность: от задней линии – от ноги, которая осталась стоять – и до кончиков пальцев… Это не сложно. Вы можете сделать несколько повторов и почувствовать, как тело начинает дышать, двигаться, работать", – посоветовал тренер.

Разминка с наклоном

Упражнение №2

Теперь хорошо растянуть мышцы в боковой плоскости. Сделать шаг влево, при этом поднятыми вверх руками потянуться вправо. Затем перекрестный шаг вправо – и потянуться руками влево. Сменить ногу и повторить.

Разминка мышц в боковой плоскости

Упражнение №3

Одна нога остается на полу (как ножка циркуля), второй нужно сделать шаг вперед/назад и вытянутыми в одну сторону руками "нарисовать" окружность вокруг своей оси. Повторить со второй ногой.

"Это упражнение мне очень нравится. Оно комфортно с точки зрения одежды, потому что поднимать руки над головой в пиджаке-рубашке не всегда удобно", – признался Сойников.

Разминка-поворот (как правильно выполнять упражнение – смотрите на видео)

Он подчеркнул, что делать шаг ногой при повороте туловища – важное условие.

"Суставы бедер испытывают самой большой стресс от сидения. Когда вы смещаете ноги, делаете шаг, то как раз даете возможность подвигаться этим суставам", – пояснил фитнес-тренер.

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