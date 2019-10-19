Раскрыта смертельная опасность алкоголя в малых дозах

Частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
К такому выводу пришли ученые Медицинского колледжа Корейского университета, говорится на сайте Европейского общества кардиологов.
Исследователи проанализировали данные 9 776 956 человек, у которых ранее не была диагностирована фибрилляция предсердий.
Оказалось, что количество выпитых порций алкоголя в неделю коррелировало с риском фибрилляции предсердий независимо от пола и возраста. При этом редкое злоупотребление спиртными напитками не демонстрировало четкой связи с мерцательной аритмией. Вероятность фибрилляции предсердий увеличивалась на два процента с каждым дополнительным граммом употребляемого алкоголя в неделю.
Алкоголь
24 канал
Полный отказ от алкоголя также способствовал более высокому риску сердечной недостаточности по сравнению с малопьющими.
Однако исследователи подчеркивают, что защитный эффект небольшого количества спиртного должен быть подтвержден в дополнительных исследованиях. На данный момент не ясно, действительно ли он существует или является следствием неучтенных факторов.
Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно пить алкоголь.
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