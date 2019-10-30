Расходуется больше жира: названо лучшее время для бега

Бег до завтрака значительно полезнее с точки зрения оптимизации обмена веществ. Кроме того, это один из доступных способов контролировать уровень сахара в крови.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. В ходе экспериментов добровольцев-мужчин разделили на группы: участники из первой завтракали до тренировки, из второй - после.

Первая экспериментальная серия была непродолжительной: один раз в неделю мужчины занимались перед завтраком, а в другой раз - после калорийного завтрака.

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Во второй серии, которая длилась шесть недель, участвовали 30 мужчин, причем треть из них занимались спортом на пустой желудок, другая треть - после завтрака, остальные никак не изменили свой образ жизни.

Выяснилось: те десять человек, которые активно занимались до завтрака, вдвое больше сжигали жира по сравнению с испытуемыми из второй группы.

Ученые объясняют это тем, что, когда люди голодают в течение ночи, у них во время тренировок снижается уровень инсулина, что позволяет организму расходовать больше жира.

У них вырабатывалось значительно меньше инсулина, а тот базовый инсулин, который уже был в их крови, эффективнее работал в поддержании безопасного и стабильного уровня глюкозы.

Как писал OBOZREVATEL, полезная пробежка должна длиться не меньше 25 минут и только после хорошего расслабления. Все секреты правильного бега - в материале.

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