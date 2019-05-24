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/Здоровый образ жизни

Рак обеспечен? Названы самые опасные сигареты

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Сигареты без фильтра являются самыми опасными: они увеличивают риск смерти от рака легких почти в два раза.

Об этом заявили ученые из Медицинского университета Южной Каролины. Они назвали наиболее смертоносный вид курения. "Многие считают, что ультралегкие сигареты могут быть безопаснее, но это не так", – предупредила автор исследования доктор Нина Томас, сообщает MedicalXpress.

Ученые проанализировали данные свыше 14 тысяч человек от 55 до 74 лет: все они были курильщиками со стажем не менее 30 лет.

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Курение вызывает рак

Курение вызывает рак

UBR.ua

Как выяснилось, вероятность заболеть раком легких у тех, кто предпочитал сигареты без фильтра, была на 40% выше, чем у остальных курильщиков.

Кроме того, курильщики сигарет без фильтра были более зависимы от никотина, нежели другие участники эксперимента. Исследователи предполагают, что это связано с более высоким содержанием смол в табачном дыме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что курение приводит к уменьшению размеров полового члена, а также провоцирует развитие эректильной дисфункции.

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Место
США
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