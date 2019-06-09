Пять шагов, которые помогут навсегда бросить курить

Есть пять рабочих советов, которые действительно могут помочь заядлому курильщику в борьбе со своей пагубной привычкой.

Об этом рассказал специалист по психоневрологическим расстройствам Дэвид Кокс, сообщает The Guardian.

Серьезной ошибкой является отсрочивание последней сигареты, сокращение количество потребления их или решение бросить "в понедельник", - по статистике, больше всего шансов не вернуться к курению у тех, кто бросил в один момент и твердо решил больше не курить.

Также не стоит бояться замены сигаретам, не пренебрегать использовать никотиновые пластыри или назальные спреи, - эти средства помогут уменьшить тягу к никотину.

Помочь могут и электронные сигареты, если никотиновые пластыри не работают. По статистике, эти приспособления увеличивают шансы человека бросить курить вдвое, поскольку с ними руки заняты и сохраняется социальный элемент курения, при этом, они куда менее вредны.

В процессе отказа от сигарет нужно максимально избегать триггеров, - вещей, которые тем или иным образом могут вызвать желание закурить в повседневной жизни.

Также невероятно полезной может быть поддержка других людей в борьбе с курением. Это могут быть как специальные группы, так и друзья, знакомые, имеющие подобный опыт.

Напомним, ранее стало известно, какой шаг может позволить людям навсегда бросить алкоголь и наркотики.

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