Наверняка многие из вас обращали внимание на то, что не всегда внешность соответствует возрасту. Недавно ко мне пришла пациентка, которая в 34 года выглядела на 50! Но есть обратные случаи, когда 50-летний даст фору любому 20-летнему. В чем же причина подобных явлений, и можно ли управлять процессом?

Паспорт или биология?

Считаете ли вы, что соответствуете возрасту, указанному в паспорте? Если да, то ваши биологические процессы и ритмы, скорей всего, предсказуемы и происходят по плану, предусмотренному матушкой-природой. Если же вы полны сил и оптимизма, энергичны и готовы к развитию - независимо от возраста, вы - молоды, жизнь пульсирует и бьет ключом даже в 60 лет. В случае же, когда человеку слегка за 30, а он уже считает, что лучшие годы остались позади, речь идет о психологическом старении.

Бразды правления

От чего же зависит наша психологическая молодость, кто ею управляет, и можно ли продлить этот счастливый период? Сегодняшние исследования доказали, что ни наследственность, ни средства ухода не имеют ключевого значения в данном вопросе. Все контролирует наш мозг. Именно в нем зарождаются установки и посылы, в соответствии с которыми будет работать организм на протяжении всей жизни. Чувствуете себя больным и удрученным - выглядеть будете на десяток-другой старше. Если же Вам и после 60 по-прежнему интересен мир, вы открыты к познанию нового - в зеркало вы будете видеть сияющий, молодой взгляд, а самочувствие будет превосходным, несмотря на прожитые годы.

Маркеры старости

Оставаться молодыми нам зачастую мешают внутренние установки и стереотипы. То, что можно в 18 - нельзя в 40. На самом деле, ограничений не существует. Чувствуете в себе силы - можно и в 70 вести активный образ жизни. Конечно, с парашютом вы уже вряд ли сиганете, а вот организовать что-нибудь интересное или выучить испанский вы вполне сможете. Главное, не зацикливайтесь на цифре в паспорте, интересуйтесь миром, и ваша молодость будет длиться бесконечно. Во всем следует видеть лишь позитив, и тогда нейрохимические процессы продлят Вашу физиологическую молодость надолго!

Читайте на OBOZREVATEL: ритм и старение - как продлить молодость