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Психологические средства восстановления в спорте

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Раньше ученые считали, что психологическая устойчивость и умение настроить себя в любой период спортивной карьеры или жизни в целом зависит от генетики человека или от количества накопленного жизненного опыта. В наши дни это не так. Тренер, врач или сам спортсмен с помощью разных психологических приемов могут повысить уровень психологической подготовки, что в свою очередь сможет повысить моральный настрой спортсмена, умение справиться со стрессами во время выступлений, а также отладить состояние готовности. Психологический тренинг используется как в индивидуальных видах спорта, так и в командных.

К самым элементарным методикам борьбы со стрессом и его профилактикой относятся:

  • концентрация внимания на основной цели, отбросив в сторону все ненужные вопросы;

  • изучение приёмов релаксации, таких как мышечное расслабление и медленное, контролируемое дыхание;

  • мысленное моделирование игровой ситуации или определенного приема - четкое отлаживание и выстраивание режима тренировок и отдыха, а также проверка спортивного инвентаря и снаряжения в период подготовки к соревнованиям.

Для более быстрого восстановления сил после соревнований рекомендуется использовать самовнушенный сон. Спортсмен должен научиться погружать себя на определенное время в сон и самостоятельно выходить из него отдохнувшим и бодрым. Длительность внушенного сна от 20 до 40 мин.

Одним из способов восстановления душевного равновесия, лекарством от психических расстройств является музыка. Она с древних времен считается способом удовлетворения духовных запросов человека. Целебная сила музыки заслужила признание у многих народов, многие известные деятели медицины рассматривали ее как эффективное средство воздействия на настроение, психическое состояние и весь организм больного. Со временем музыкотерапия, т. е. использование музыки в целях лечения, профилактики и укрепления здоровья, прочно укрепилась на научных рельсах.

Также спортсмены могут проводить саморегуляцию для снижения стресса и эмоционального напряжения, проговаривая следующие фразы в уме (отношение к соревнованиям спокойное…полная уверенность в своих силах, моё внимание сосредоточено на предстоящем соревновании… ничто постороннее меня не отвлекает… любые трудности и разные помехи меня только мобилизируют на победу) такая тренировка может длиться не дольше 5 минут.

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Психологические средства восстановления в спорте

Иллюстрация

Перечислим виды деятельности, которые могут помочь спортсмену снять напряжение или помочь активизировать его, если он чувствует себя подавленно, удручающе, пассивно:

  1. Цель: Общее расслабление в состоянии бодрствования. Мысленный образ: приятная сцена – такая, как любимый вид деятельности или любимое место. Фразы, которые нужно говорить себе: я чувствую себя расслаблено, тепло, тяжело. Мышечная релаксация: постарайтесь чувствовать себя расслаблено, называя каждую мышцу по имени, чтобы больше расслабиться во время бодрствования. Потянитесь и вздохните. Приёмы, выполняемые на месте соревнования: проверка на месте соревнования, проверка дыхания и упражнения.

  2. Цель: Сон. Мысленный образ: такой же, как и выше. Используйте цветовые образы и образ потока воды. Избавьтесь от беспокойства или сцен, отвлекающих внимание. Мышечная релаксация такая же, как и выше, но и ближе к состоянию сна.

  3. Цель: Тепло. Мысленный образ: спокойная или активная сцена, создающая приятное тепло. Фразы: я чувствую, как кровь приливает к моим рукам и ногам. Я чувствую расслабленность и тепло. Мышечная релаксация: включите механизм мышечной релаксации. Приёмы: маленький ручной термометр. Положите руку на лоб. Если рука прохладнее лба, увеличьте дозу тепла.

  4. Цель: Активация. Мысленный образ: представьте идеальное выступление, прорепетируйте специфические моменты выступления. Представьте, что вы начинаете соревнование расслаблено, с готовностью и уверенностью. Фразы: я чувствую себя расслаблено, я готов, энергия переполняет моё тело, руки, ноги; я чувствую себя расслаблено, хотя готов быстро двигаться. Мышечная релаксация: проверьте мышцы на расслабление, хотя и с готовностью к движению. Приёмы: те же, что и выше. Если ритмы сердца низкие, увеличьте их. Представьте себе своё выступление, как если бы это было вашим вторым "Я".

Аутогенная психомышечная тренировка преследует цель научить спортсмена сознательно корректировать некоторые автоматические процессы в организме. Она особенно необходима для восстановления, в перерывах между соревнованиями или подходах к снарядам, схваткам, забегам. Смысл аутогенной тренировки заключается в медленном мысленном произнесении успокаивающих фраз при полном мышечном расслаблении.

Чтобы правильно регулировать воздействия стрессов на спортсмена, необходимо, определить источник стрессов и симптомы спортсмена на стресс. Источники стрессов могут носить и общий характер - это уровень жизни, учёба, питание и работа, отношения с друзьями, в семье, погода, состояние здоровья, cон и др., и специальный характер - это работоспособность на соревнованиях и тренировках, восстановление и утомляемость, состояние тактики и техники, потребность в отдыхе, интерес к активности и к занятиям, психологическая устойчивость, болезненные ощущения в мышцах и внутренних органах и др. Нужно учитывать, что при комплексном применении психологических процедур, их эффективность увеличивается. Комплекс воздействий с применением всех названных выше методов, оказывает огромное восстанавливающее влияние на организм спортсмена после напряжённой соревновательной и тренировочной деятельности.

Если необходимо быстрое восстановление сил в процессе переутомления, то можно также использовать гипнотическое внушение: оно наиболее действенное, а иногда является единственным способом устранения перенапряжений и переутомления.

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Автор
Юрий Кириченко Юрий Кириченко
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
спорт
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