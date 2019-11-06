Психолог назвала способы, помогающие быстро уснуть

Лечь в кровать, коснуться подушки и "отключиться" - мечта многих, особенно если утром нужно вставать на работу. Но увы, из-за стрессов и активных ритмов жизни это не всем под силу.

Принимать снотворное – не вариант, после него утром голова "квадратная", да и побочных эффектов от него много. Потому нужно учиться быстро засыпать без помощи аптечки.

Семейный психолог, психотерапевт Лариса Россол поделилась с читателями MedOboz несколькими верными методиками, которые помогут быстро расслабиться и настроиться на сон. Каждая из них выполняется уже лежа в постели в полной готовности спать.

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Легкий способ быстро уснуть Shutterstock

Сильно напрягитесь

Чтобы расслабиться, нужно для начала напрячься, только не ментально, а физически. Итак, максимально до дрожи напрягите стопы и пальцы, затем расслабьте. Дальше также напрягитесь, только подключите к процессу мышцы ног и живот, после появления дрожи снова расслабьтесь. Дальше также "включите" напряжение во всем теле, задержитесь в крайней точке на 10 секунд и опять расслабьтесь. При необходимости повторите все несколько раз, пока не уснете.

Прокрутите день в обратном порядке

Вспомните в подробностях, как прошел ваш день, но наоборот, начиная с вечера. Предельно ярко вообразите, как вы укладывались в кровать, потом принимали ванну, как протирали стол после ужина, как ужинали, как готовили еду и так каждое событие до самого пробуждения утром. Только вряд ли вам удастся прокрутить весь день полностью - те, кто пользовался этим методом, до "звонка будильника" еще не доходили.

Такой способ работает очень эффективно, поскольку помогает уйти от будоражащих мыслей и "провалиться" в объятия Морфея.

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Дышите по счету

Еще одна эффективная техника – дыхание по счету "4-7-8". Так, отсчитывая 4 секунды, медленно сделайте вдох носом, затем, считая до 7, задержите дыхание, дальше плавно выдыхайте ртом, считая до 8. Повторите так несколько раз.

Этот метод помогает не только настроить организм на "ночное дыхание", но и позволяет сконцентрироваться на счете и правильности вдохов-выдохов, уводя ваши мысли от повседневных забот.

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