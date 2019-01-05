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/Здоровый образ жизни

Провоцируют стресс и панику: медики назвали опасные для нервов продукты

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Сладкое, кофеин и алкоголь оказывают сильное негативное влияние на эмоциональное состояние человека. В некоторых случаях они могут привести к паническим атакам.

К такому выводу пришли американские медики, которые занимаются изучением влияния питания на психику, пишет Psyhology Today.

"Употребление кофеина также связано с повышенным риском возникновения тревоги. Его потребление повышает уровень адреналина, норэпинефрина и кортизола в крови, что вызывает чувство "нервозности" у здоровых людей, а также чувство повышенной генерализованной тревоги и в некоторых случаях приступов паники у лиц, предрасположенных к беспокойству", — сообщил доктор медицины Джеймс Лейк.

Кофе

Кофе

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Он также отметил, что похожее влияние оказывает большое количество чая. Для того, чтобы снизить риски негативных последствий, нужно употреблять продукты, богатые триптофаном.

В частности, это рыба, шпинат, бананы, овес, тыквенные семечки и кунжут. Также тревогу понижают кефир, фасоль, соленые огурцы и овощи.

Как писал OBOZREVATEL, медики назвали популярные диеты, которые могут не только не снизит вес, но и увеличить его. Одна из них — мифическое раздельное питание.

Место
США
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