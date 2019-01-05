Провоцируют стресс и панику: медики назвали опасные для нервов продукты

Сладкое, кофеин и алкоголь оказывают сильное негативное влияние на эмоциональное состояние человека. В некоторых случаях они могут привести к паническим атакам.

К такому выводу пришли американские медики, которые занимаются изучением влияния питания на психику, пишет Psyhology Today.

"Употребление кофеина также связано с повышенным риском возникновения тревоги. Его потребление повышает уровень адреналина, норэпинефрина и кортизола в крови, что вызывает чувство "нервозности" у здоровых людей, а также чувство повышенной генерализованной тревоги и в некоторых случаях приступов паники у лиц, предрасположенных к беспокойству", — сообщил доктор медицины Джеймс Лейк.

Кофе Flickr Pat Durkin

Он также отметил, что похожее влияние оказывает большое количество чая. Для того, чтобы снизить риски негативных последствий, нужно употреблять продукты, богатые триптофаном.

В частности, это рыба, шпинат, бананы, овес, тыквенные семечки и кунжут. Также тревогу понижают кефир, фасоль, соленые огурцы и овощи.

Как писал OBOZREVATEL, медики назвали популярные диеты, которые могут не только не снизит вес, но и увеличить его. Одна из них — мифическое раздельное питание.