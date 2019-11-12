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/ Здоровый образ жизни

Против гриппа и простуды: тренер поделилась зарядкой для иммунитета

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Заработать переохлаждение, простуду и различные ОРВИ осенью – дело плевое, тем более, если погода никак не успокоится.

Чтобы уберечься от постельного режима, важно не только правильно одеваться, питаться и хорошо спать, но и настроить свой организм на необходимость своевременно адаптироваться к капризам природы и правильно противостоять атакам вирусов и бактерий.

Фитнес-тренер и учитель йоги Галина Арвахи рекомендует читателям MedOboz каждое утро начинать с несложной гимнастики, которая помогает улучшить терморегуляцию, укрепить иммунитет и ускорить выведение из организма вредных веществ, угнетающих его силы. Ведь, по ее словам, особый комплекс помогает наладить работу дыхательной системы, ускорить лимфо- и кровоток, а также способствует очищению слизистых оболочек и ускоряет регенерацию клеток.

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Зарядка для укрепления иммунитета

Зарядка для укрепления иммунитета

24 Канал

Упражнение №1

Станьте прямо, ноги вместе, руки свободны. На выдохе наклонитесь корпусом вниз, пальцами или ладонями коснитесь пола. Колени прямые, спина расслаблена, дыхание - ровное. Задержитесь так на 5 счетов, затем наклонитесь еще ниже, перенеся ладони за стопы и задержитесь так еще на 5 счетов. Затем через круглую спину плавно вернитесь в исходное положение, передохните и повторите еще дважды.

Примечание: если вам сложно выполнить упражнение со сведенными ногами, слегка разведите их к ширине плеч.

Упражнение №2

Стоя разведите ноги на две ширины плеч, руки свободны. Выдыхая, наклонитесь вперед, ладонями упритесь в пол под головой на линии со стопами. Спину держите ровной, копчик не подкручивайте (иначе может разболеться спина). Задержитесь так на 5 счетов, затем наклонитесь еще ниже, стараясь достать макушкой до кистей. Постойте так еще 5 счетов, при этом дышите ровно. Вернитесь в ИП через круглую спину, отдохните и повторите еще дважды.

Упражнение №3

Встаньте на четвереньки, соблюдая в суставах прямой угол. Прогнитесь в пояснице вниз, плавно поднимайте и отводите бедра назад, одновременно выпрямляя руки и ноги. Ваше тело в крайней точке должно образовать треугольник по отношению в полу. Стопы держите полностью прижатыми к полу, позвоночник – вытягивайте. Задержитесь в таком положении на 5 счетов, затем в обратном порядке вернитесь в прежнее положение. Повторите все трижды.

Упражнение №4

Сядьте на коврик, пятки под ягодицами, спина прямая, ладони поместите на голени. Выдыхая, начинайте отклоняться спиной вниз, поддерживая себя руками. Опускайтесь, пока спина полностью не опустится на пол, расслабьтесь и полежите так 10 счетов. Затем плавно, помогая руками, вернитесь в исходное положение, передохните и повторите так еще дважды.

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Упражнение №5

Оно поможет полностью расслабить тело и отдохнуть после зарядки. Чтобы выполнить его, возьмите скрученное в валик полотенце, плед, гимнастический коврик или массажным ролик (диаметр – около 5-7 сантиметров). Лягте на твердую поверхность, валик положите под спину на уровне пупка. Ноги разведите на ширину плеч, стопы разверните друг к другу, руки прямые за головой ладонями вверх. Полежите так около 2-4 минут, затем плавно повернитесь на бок и медленно аккуратно встаньте.

Ранее OBOZREVATEL делился с вами гимнастикой, которая помогает улучшить здоровье сердца и предотвращает тяжелые заболевания.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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