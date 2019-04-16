Проще простого: ученые назвали быстрый способ отказа от курения

Вдыхание приятных ароматов может снизить тягу к курению у никотинозависимых людей. Для этого хорошо подойдут запахи фруктов, яблок, мяты и ванили.

Такие выводы сделали исследователи Американской психологической ассоциации, которые проводили эксперимент при участии двух сотен курильщиков разного возраста. Результаты были опубликованы в Journal of Abnormal Psychology.

"Вдыхание приятных запахов способно затормозить желание закурить", – заявили исследователи.

Участники эксперимента ранее не делали попыток бросить курить, но согласились сделать перерыв на протяжении 8 часов. После этого людям давали вдохнуть приятные для них запахи, один неприятный и еще один – похожий на табак.

В конце эксперимента курильщики зажигали сигареты, но просто держали их в руках, не делая затяжек. Свое желание закурить при этом они оценивали до 100 баллов.

Иллюстрация

Те, кто вдыхал "вкусные" запахи, меньше хотели курить.

Как писал OBOZREVATEL, медики рекомендуют бросать курить не позже, чем в 40-45 лет, так как сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь через 15 лет после отказа от табака.

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