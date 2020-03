Профессор наглядно показала, насколько микробы боятся мыла. Впечатляющие фото

Профессор Люси Роджерс из Университета Брунел, Лондон, решила продемонстрировать важность мытья рук в условиях кризиса с коронавирусом. Результаты удивили всех.

В частности, в видео на TikTok она показала, что происходит с микробами на коже во время мытья рук, и удивила всех. Многие зрители впервые узнали, насколько эффективно мыло в борьбе с бактериями, а заодно немного испугались, пишет издание Daily Mail.

Так, профессор использовала миску с маслом, воду и перец. А именно, перец использовался для обозначения микробов, масло в качестве жира, который закрепляет их на коже.

"Мыло — такая обычная повседневная вещь. Она действительно помогает против вирусов? Ответ, безусловно, да. Позвольте мне продемонстрировать", – обьяснила Роджерс.

После этого она показала миску с содержимым и сообщила детали эксперимента.

"В этой миске я смешала немного перца, немного масла и немного воды. Теперь перец представляет собой вирус, масло — это жир, который удерживает микробы вместе, а вода — это просто вода. Теперь, если я просто положу палец в смесь, ничего особенного не произойдет", – рассказала она.

Профессор поместила палец в смесь, чёрные пятнышки, едва шевелясь, остались вокруг её пальца.

"Теперь, если мои руки станут мыльными и я вставлю в воду свой мыльный палец, весь перец — или вирус — убегает", – сообщала Роджерс.

В подписи к видео она объяснила, что мыло расщепляет жир и позволяет смыть бактерии с кожи. Пользователям очень понравился гайд Люси. В комментариях люди поблагодарили профессора за то, что теперь они наконец поняли, зачем нужно мыть руки.

"Вау! Это крутой способ доказать свою точку зрения. Мне нравится твой контент", "Отличный пример, я теперь буду показывать это своим детям", "Из этого видео я узнал больше, чем за неделю в школе", – написали они.

Soap is such an ordinary thing. Can it really kill a virus? (YES! Now wash your hands) pic.twitter.com/wEvYwOKme2