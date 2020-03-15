Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Профессор наглядно показала, насколько микробы боятся мыла. Впечатляющие фото

523
Читать материал на украинском

Профессор Люси Роджерс из Университета Брунел, Лондон, решила продемонстрировать важность мытья рук в условиях кризиса с коронавирусом. Результаты удивили всех.

В частности, в видео на TikTok она показала, что происходит с микробами на коже во время мытья рук, и удивила всех. Многие зрители впервые узнали, насколько эффективно мыло в борьбе с бактериями, а заодно немного испугались, пишет издание Daily Mail.

Так, профессор использовала миску с маслом, воду и перец. А именно, перец использовался для обозначения микробов, масло в качестве жира, который закрепляет их на коже.

Профессор наглядно показала, насколько микробы боятся мыла. Впечатляющие фото

МедикФорум

"Мыло — такая обычная повседневная вещь. Она действительно помогает против вирусов? Ответ, безусловно, да. Позвольте мне продемонстрировать", – обьяснила Роджерс.

После этого она показала миску с содержимым и сообщила детали эксперимента.

"В этой миске я смешала немного перца, немного масла и немного воды. Теперь перец представляет собой вирус, масло — это жир, который удерживает микробы вместе, а вода — это просто вода. Теперь, если я просто положу палец в смесь, ничего особенного не произойдет", – рассказала она.

Профессор наглядно показала, что происходит с микробами на коже во время мытья рук

Профессор наглядно показала, что происходит с микробами на коже во время мытья рук

Скрин видео

Профессор наглядно показала, что происходит с микробами на коже во время мытья рук

Профессор наглядно показала, что происходит с микробами на коже во время мытья рук

Скрин видео

Профессор поместила палец в смесь, чёрные пятнышки, едва шевелясь, остались вокруг её пальца.

"Теперь, если мои руки станут мыльными и я вставлю в воду свой мыльный палец, весь перец — или вирус — убегает", – сообщала Роджерс.

Профессор наглядно показала, что происходит с микробами на коже во время мытья рук

Профессор наглядно показала, что происходит с микробами на коже во время мытья рук

Скрин видео

В подписи к видео она объяснила, что мыло расщепляет жир и позволяет смыть бактерии с кожи. Пользователям очень понравился гайд Люси. В комментариях люди поблагодарили профессора за то, что теперь они наконец поняли, зачем нужно мыть руки.

"Вау! Это крутой способ доказать свою точку зрения. Мне нравится твой контент", "Отличный пример, я теперь буду показывать это своим детям", "Из этого видео я узнал больше, чем за неделю в школе", – написали они.

Профессор наглядно показала, насколько микробы боятся мыла. Впечатляющие фото
Профессор наглядно показала, насколько микробы боятся мыла. Впечатляющие фото
Профессор наглядно показала, насколько микробы боятся мыла. Впечатляющие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, медики во всем мире в борьбе с коронавирусом рекомендуют в первую очередь чаще мыть руки и обрабатывать кожу дезинфицирующими средствами. Эксперт объяснила, почему это так важно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Марина Погорилко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости