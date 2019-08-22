Продукты, от которых толстеют: появился список

Диетолог Виктория Кляуз назвала основные группы продуктов, которые вредны для организма и способствуют набору веса.
Среди них - добавки "Е" с ароматизаторами и красителями, написала она на своей странице в Instagram.
"Это - йогурты, кондитерка, газировка, "рыбные намазки", кефир со вкусом хлеба и зелени и прочее", - уточнила диетолог.
Вредные продукты
24 канал
Также она отметила еще ряд продуктов:
Трансжиры-вид ненасыщенных жиров, который повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, содержатся в маргарине, кондитерском/пекарском жире и во всей продукции, где они используются:
фастфуд, полуфабрикаты
снеки
выпечка
попкорн
майонез
сухие сливки для кофе
колбасные изделия
Избыток сахаров - глюкозный/инверторный сироп, фруктоза, подсластители; содержатся в кондитерском ряду, соках, мюсли, хлебцах.
Обжаренные продукты - неважно на каком масле, часть его впитывается, часть превращается в канцероген.
"Исключение вредных продуктов является первым и самым важным шагом на пути к здоровью. Мы можем проделывать массу "полезностей" - бегать по утрам, заниматься фейсбилдингом, заботиться о коже и принимать добавки, но если мы не перестанем ежедневно наполнять свое тело вредными продуктами - кпд всех других действий сведется к нулю", - подытожила Кляюз.
"Я не ем вредное, только все паровое и отварное" - самая частая фраза, которую я слышу🤷♀️ Основные группы вредных продуктов: 🍉Добавки "Е" не все вредные, но многие Если не углубляться в вопрос, то отказываемся от продуктов с красителем, ароматизатором (йогурты, кондитерка, газировка, "рыбные намазки", кефир со вкусом хлеба и зелени и пр) ⠀ 🧁Трансжиры-вид ненасыщенных жиров, который повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний Содержатся в маргарине, кондитерском/пекарском жире -и во всей продукции, где они используются: 🔸фастфуд, полуфабрикаты 🔸снеки 🔸выпечка 🔸попкорн 🔸майонез 🔸сухие сливки для кофе 🔸колбасные изделия ⠀ 🍭Избыток сахаров - основная причина лишнего веса И это не "просто" сахар, а глюкозный/инверторный сироп, фруктоза, подсластители Ищем➡️ в кондитерском ряду, соки/воды, иногда мюсли, хлебцы, хлеб ⠀ 🍳Обжаренные продукты - неважно на каком масле, часть его впитыватеся продуктом, часть превращается в канцероген ⠀ 👆Исключение вредных продуктов является первым и самым важным шагом на пути к здоровью💃 Мы можем проделывать массу "полезностей" - бегать оп утрам, заниматься фейсбилдингом, заботиться о коже и принимать добавки, но если мы не перестанем ежеденвно наполнять свое тело вредными проудктами - кпд всех других действий сведется к нулю🙀#dr_klaus_похудение ⠀ Если вредное убрали, спортом занимаетесь, а лишний вес "не уходит" - записывайтесь на онлайн консультацию👩⚕️, во всем разберемся вместе Запись в директ➡️ ⠀ А что вы относите к вредным продуктам? Давайте обсудим в комментариях🙌
Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что люди, которые генетически склонны к ожирению, могут набрать вес легче, чем другие. Но наличие так называемых "генов ожирения" не делает человека обреченным набирать вес.
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