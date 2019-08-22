Продукты, от которых толстеют: появился список

Диетолог Виктория Кляуз назвала основные группы продуктов, которые вредны для организма и способствуют набору веса.

Среди них - добавки "Е" с ароматизаторами и красителями, написала она на своей странице в Instagram.

"Это - йогурты, кондитерка, газировка, "рыбные намазки", кефир со вкусом хлеба и зелени и прочее", - уточнила диетолог.

Вредные продукты 24 канал

Также она отметила еще ряд продуктов:

Трансжиры-вид ненасыщенных жиров, который повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, содержатся в маргарине, кондитерском/пекарском жире и во всей продукции, где они используются:

фастфуд, полуфабрикаты снеки выпечка попкорн майонез сухие сливки для кофе колбасные изделия

Избыток сахаров - глюкозный/инверторный сироп, фруктоза, подсластители; содержатся в кондитерском ряду, соках, мюсли, хлебцах.

Обжаренные продукты - неважно на каком масле, часть его впитывается, часть превращается в канцероген.

"Исключение вредных продуктов является первым и самым важным шагом на пути к здоровью. Мы можем проделывать массу "полезностей" - бегать по утрам, заниматься фейсбилдингом, заботиться о коже и принимать добавки, но если мы не перестанем ежедневно наполнять свое тело вредными продуктами - кпд всех других действий сведется к нулю", - подытожила Кляюз.

Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что люди, которые генетически склонны к ожирению, могут набрать вес легче, чем другие. Но наличие так называемых "генов ожирения" не делает человека обреченным набирать вес.

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