Пробовал каждый: ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Употребление шести чашек кофе в день поможет снизить вероятность преждевременной смерти на 16%.

Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в Национальном институте онкологии и Национальных институтах здравоохранения США, передает Американская медассоциация.

В течение десяти лет ученые наблюдали за здоровьем 500 000 жителей Британии в возрасте от 38 до 73 лет, фиксируя сколько чашек кофе в день выпивает каждый из испытуемых.

При этом у тех, кто пил до 8 чашек риск преждевременной смерти сократился на 14 процентов.

Совершенно не имело значения при этом, какой кофе употреблялся - молотый, растворимый или даже кофе без кофеина.

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