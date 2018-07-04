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Пробовал каждый: ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

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Употребление шести чашек кофе в день поможет снизить вероятность преждевременной смерти на 16%.

Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в Национальном институте онкологии и Национальных институтах здравоохранения США, передает Американская медассоциация.

В течение десяти лет ученые наблюдали за здоровьем 500 000 жителей Британии в возрасте от 38 до 73 лет, фиксируя сколько чашек кофе в день выпивает каждый из испытуемых.

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При этом у тех, кто пил до 8 чашек риск преждевременной смерти сократился на 14 процентов.

Совершенно не имело значения при этом, какой кофе употреблялся - молотый, растворимый или даже кофе без кофеина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, вызывающие рак.

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