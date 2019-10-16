Привычки и мотивация: эксперт раскрыла секрет успешных занятий спортом

Для того, чтобы регулярно заниматься спортом, не обязательно силой заставлять себе делать это, нужно всего лишь полюбить упражняться.

Об этом написала эксперт по психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален на своей странице в Instagram. Она отметила, что любое принуждение обречено на провал.

"Секрет людей, которые регулярно занимаются спортом, прост, – они занимаются тем, что приносит им удовольствие! Тело каждого нуждается в движении, но для каждого оно свое. Если спортом заниматься не нравится, то скорее всего, что вы выбрали не тот вид активности", – подчеркнула Кален.

Эксперт раскрыла секрет успешных занятий спортом

Эксперт дала несколько важных рекомендаций, которые помогут заниматься физическими упражнениями с удовольствием:

Нужно найти подходящий вид спорта. Для этого можно пробовать несколько из них, лучше всего – по 2-3 тренировки. Также важно получать наслаждение от процесса.

Хвалить себя за маленькие достижения. Чтобы появился видимый прогресс, нужно заниматься несколько месяцев. Но многих это демотивирует. Поэтому важно не ждать быстрых результатов и помнить, что даже несколько упражнений – это тоже прогресс.

Нужно слушать свое тело. Не обязательно все время заниматься одним и тем же видом физических упражнений. Каждый день надо обращать внимание на то, какая часть тела "нуждается в движении".

Выработать правильные привычки. Для регулярных занятий спортом нужна привычка, поэтому обязательно заниматься ежедневно хотя бы по несколько минут. Телу начнет нравится, и оно будет просить еще активности.

Как сообщал OBOZREVATEL, у физически активных людей, увеличивавших длительность упражнений, риск преждевременной смерти снижался почти вдвое.

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