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Привычки и мотивация: эксперт раскрыла секрет успешных занятий спортом

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Для того, чтобы регулярно заниматься спортом, не обязательно силой заставлять себе делать это, нужно всего лишь полюбить упражняться.

Об этом написала эксперт по психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален на своей странице в Instagram. Она отметила, что любое принуждение обречено на провал.

"Секрет людей, которые регулярно занимаются спортом, прост, – они занимаются тем, что приносит им удовольствие! Тело каждого нуждается в движении, но для каждого оно свое. Если спортом заниматься не нравится, то скорее всего, что вы выбрали не тот вид активности", – подчеркнула Кален.

Эксперт раскрыла секрет успешных занятий спортом

Эксперт раскрыла секрет успешных занятий спортом

Эксперт дала несколько важных рекомендаций, которые помогут заниматься физическими упражнениями с удовольствием:

  • Нужно найти подходящий вид спорта. Для этого можно пробовать несколько из них, лучше всего – по 2-3 тренировки. Также важно получать наслаждение от процесса.

  • Хвалить себя за маленькие достижения. Чтобы появился видимый прогресс, нужно заниматься несколько месяцев. Но многих это демотивирует. Поэтому важно не ждать быстрых результатов и помнить, что даже несколько упражнений – это тоже прогресс.

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  • Нужно слушать свое тело. Не обязательно все время заниматься одним и тем же видом физических упражнений. Каждый день надо обращать внимание на то, какая часть тела "нуждается в движении".

  • Выработать правильные привычки. Для регулярных занятий спортом нужна привычка, поэтому обязательно заниматься ежедневно хотя бы по несколько минут. Телу начнет нравится, и оно будет просить еще активности.

Многие участницы марафона жалуются, что не могут себя заставить заниматься спортом. Кто-то покупает абонемент в фитнес-клуб, надеясь, что потраченные деньги сподвигнут его на регулярные физические упражнения. Но любое принуждение обречено на провал, поэтому абонемент так и остается пылиться на полке😢 ⠀ Секрет людей, которые регулярно занимаются спортом, прост, — они занимаются тем, что приносит им удовольствие!☺️ Тело каждого нуждается в движении, но для каждого оно свое. Если спортом заниматься не нравится, то скорее всего, что вы выбрали не тот вид активности. ⠀ Ловите несколько рекомендаций, которые помогут заниматься спортом с удовольствием: ⠀ ✔️Найдите то, что подходит именно вам: смотрите ролики, изучайте, какие виды спорта существуют. Главное — пробуйте разное, по 2-3 тренировки. Если одно не подошло, попробуйте другое, важно получать удовольствие от процесса😌 ⠀ ✔️Хвалите себя за маленькие достижения. Чтобы появился видимый прогресс нужно заниматься несколько месяцев, и многих это демотивирует. Поэтому важно не ждать быстрых результатов. Если сегодня вы пробежали на минуту больше или сделали 11 отжиманий, а не 10 — это тоже прогресс!👍 ⠀ ✔️Слушайте свое тело. Не обязательно все время заниматься одним и тем же видом физических упражнений. Каждый день обращайте внимание на то, какая часть тела нуждается в движении. Если чувствуете, что хочется расшевелить руки и плечи, то не нужно сегодня бегать, это принесет меньше удовольствия. ⠀ ✔️Выработайте правильные привычки. Для регулярных занятий спортом нужна привычка, поэтому обязательно занимайтесь ежедневно хотя бы несколько минут, даже одну. Телу начнет нравится, и оно будет просить еще активности. ⠀ Какой вид физической активности ваш самый любимый? Делитесь в комментариях☺️ ⠀ 🙋Чтобы снизить вес на марафоне не обязательно заниматься спортом, но многие участницы после тренинга начинают регулярно и с удовольствием заниматься физическими упражнениями☺️ Чтобы задать мне вопрос о марафоне и узнать дату ближайшего старта тренинга, напишите “ДА” в Директ☺️ ⠀ #еленакален_советы #похудение #питаниедляпохудения #похудетьлегко #бездиет

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen)

Как сообщал OBOZREVATEL, у физически активных людей, увеличивавших длительность упражнений, риск преждевременной смерти снижался почти вдвое.

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