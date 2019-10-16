Привычки и мотивация: эксперт раскрыла секрет успешных занятий спортом

Для того, чтобы регулярно заниматься спортом, не обязательно силой заставлять себе делать это, нужно всего лишь полюбить упражняться.
Об этом написала эксперт по психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален на своей странице в Instagram. Она отметила, что любое принуждение обречено на провал.
"Секрет людей, которые регулярно занимаются спортом, прост, – они занимаются тем, что приносит им удовольствие! Тело каждого нуждается в движении, но для каждого оно свое. Если спортом заниматься не нравится, то скорее всего, что вы выбрали не тот вид активности", – подчеркнула Кален.
Эксперт раскрыла секрет успешных занятий спортом
Эксперт дала несколько важных рекомендаций, которые помогут заниматься физическими упражнениями с удовольствием:
Нужно найти подходящий вид спорта. Для этого можно пробовать несколько из них, лучше всего – по 2-3 тренировки. Также важно получать наслаждение от процесса.
Хвалить себя за маленькие достижения. Чтобы появился видимый прогресс, нужно заниматься несколько месяцев. Но многих это демотивирует. Поэтому важно не ждать быстрых результатов и помнить, что даже несколько упражнений – это тоже прогресс.
Нужно слушать свое тело. Не обязательно все время заниматься одним и тем же видом физических упражнений. Каждый день надо обращать внимание на то, какая часть тела "нуждается в движении".
Выработать правильные привычки. Для регулярных занятий спортом нужна привычка, поэтому обязательно заниматься ежедневно хотя бы по несколько минут. Телу начнет нравится, и оно будет просить еще активности.
Многие участницы марафона жалуются, что не могут себя заставить заниматься спортом. Кто-то покупает абонемент в фитнес-клуб, надеясь, что потраченные деньги сподвигнут его на регулярные физические упражнения. Но любое принуждение обречено на провал, поэтому абонемент так и остается пылиться на полке😢 ⠀ Секрет людей, которые регулярно занимаются спортом, прост, — они занимаются тем, что приносит им удовольствие!☺️ Тело каждого нуждается в движении, но для каждого оно свое. Если спортом заниматься не нравится, то скорее всего, что вы выбрали не тот вид активности. ⠀ Ловите несколько рекомендаций, которые помогут заниматься спортом с удовольствием: ⠀ ✔️Найдите то, что подходит именно вам: смотрите ролики, изучайте, какие виды спорта существуют. Главное — пробуйте разное, по 2-3 тренировки. Если одно не подошло, попробуйте другое, важно получать удовольствие от процесса😌 ⠀ ✔️Хвалите себя за маленькие достижения. Чтобы появился видимый прогресс нужно заниматься несколько месяцев, и многих это демотивирует. Поэтому важно не ждать быстрых результатов. Если сегодня вы пробежали на минуту больше или сделали 11 отжиманий, а не 10 — это тоже прогресс!👍 ⠀ ✔️Слушайте свое тело. Не обязательно все время заниматься одним и тем же видом физических упражнений. Каждый день обращайте внимание на то, какая часть тела нуждается в движении. Если чувствуете, что хочется расшевелить руки и плечи, то не нужно сегодня бегать, это принесет меньше удовольствия. ⠀ ✔️Выработайте правильные привычки. Для регулярных занятий спортом нужна привычка, поэтому обязательно занимайтесь ежедневно хотя бы несколько минут, даже одну. Телу начнет нравится, и оно будет просить еще активности. ⠀ Какой вид физической активности ваш самый любимый? Делитесь в комментариях☺️ ⠀ 🙋Чтобы снизить вес на марафоне не обязательно заниматься спортом, но многие участницы после тренинга начинают регулярно и с удовольствием заниматься физическими упражнениями☺️ Чтобы задать мне вопрос о марафоне и узнать дату ближайшего старта тренинга, напишите “ДА” в Директ☺️ ⠀ #еленакален_советы #похудение #питаниедляпохудения #похудетьлегко #бездиет
Как сообщал OBOZREVATEL, у физически активных людей, увеличивавших длительность упражнений, риск преждевременной смерти снижался почти вдвое.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!