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Праздник без последствий: врач дала советы к новогоднему застолью

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Новогоднее празднование – самое шумное и продолжительное в году. Во время вечеринки стол ломится от угощений и льются реки алкоголя.

Но не всегда гулянье идет по плану: часто испортить веселье может лишний бокал вина или переедание множественными, часто непривычными, блюдами, что приводит к головной боли или несварению.

Чтобы все оставалось гладко во время праздников, прислушайтесь к советам семейного врача Натальи Деменко, которыми она поделилась с читателями MedOboz.

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Избыток еды и выпивки могут испортить самочувствие и настроение во время праздника

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Поспите 2 часа

Спланируйте день 31 декабря так, чтобы у вас была возможность вечером поспать пару часов. Это поможет "обмануть" ваши биоритмы и без последствий отпраздновать новогоднюю ночь.

Дело в том, что пищеварительная система "притормаживает" свою работу в вечернее время – так организм "переходит" в режим отдыха. После пробуждения же ЖКТ снова сумеет быстро включиться в активную работу.

Кроме того, отдохнувший организм сможет более качественно справляться с выпитым спиртным, не допуская резкого и сильного алкогольного опьянения.

Перекусите перед гуляниями

Во избежание переедания за праздничным столом, за несколько часов до него нужно перекусить. Это усмирит разгулявшийся к вечеру голод, а также предотвратит возникновение проблем с желудком и поджелудочной.

Отличный вариант для предновогоднего ужина – горячий суп. Это блюдо быстро переваривается и настраивает организм на правильную переработку пищи.

Перед едой пейте воду

Для улучшения пищеварения и приглушения чувства голода (если оно возникло), за 15 минут до застолья выпейте стакан воды – она слегка заполнит желудок, создав ложное чувство сытости.

А вот запивать водой еду не нужно, поскольку это снизит концентрацию и, следовательно, активность пищеварительных ферментов в желудочном соке. В последствии у вас может возникнуть изжога или диарея.

Откажитесь от "пузырьков"

Пейте за праздничным столом только негазированные напитки. Углекислый газ провоцирует ускоренное всасывание алкоголя в кровь за счет расширения сосудов, что приводит к быстрому опьянению.

Кроме того, "газики" раздражают стенки желудка, что плохо отражается на пищеварении.

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Добавляйте больше острых специй

Большинство угощений на праздничном столе – тяжелые для желудка. К таковым относится жирное мясо, майонезы в салатах, масло на бутербродах и т.д. Ускорить их переваривание помогут острые специи и приправы, в частности, горчица или хрен - они усиливают выделение желудочного сока в процессе потребления пищи.

Периодически принимайте "уголек"

Когда ощутите, что выпитый алкоголь "вставил", примите активированный уголь. Это поможет избежать чрезмерного опьянения и утреннего похмелья. Одна молекула этого сорбента связывает несколько молекул алкогольного токсина и выводит их из организма, чем и спасает от тяжелой интоксикации.

Ранее рассказывал, какие медикаменты положить в аптечку перед празднованием Нового года.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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