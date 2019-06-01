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/Здоровый образ жизни

Правило здоровья №1: фитнес-чемпионка поделилась профессиональным секретом

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Для здоровья важно не только количество выпитой воды в день, но и ее состав – в частности, уровень pH (показатель кислотности и щелочности).

Необходимый для человека pH воды составляет 7,2-7,5. Об этом рассказала в эфире ObozTV абсолютная чемпионка мира по фитнесу, победительница престижного турнира Arnold Classic Оксана Оробец.

"Если вы будете пить такую воду каждый день, то просто проживете на 10 лет дольше", – подчеркнула Оробец.

К сожалению, обратила она внимание, украинские производители воды обычно не указывают уровень pH на бутылках.

По ее словам, из-за отсутствия информации по этому поводу люди часто допускают ошибки: "Им никто не рассказывает: если вы будете пить определенную воду, то выздоровеете гораздо быстрее, или будете чувствовать себя намного лучше".

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Что касается необходимого количества воды в день, то украинская спортсменка поделилась простой формулой.

"Правило воды. Если вы хотите жить долго и быть здоровыми, вы должны пить воду. 30 мг на килограмм тела каждый день. У нас сейчас идет лето. Будет жарко. Т.е. воды организму понадобится больше – 40 мг на килограмм тела. Если вы болеете, организму нужно еще больше воды – 50 мг на килограмм тела", – объяснила Оробец.

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Фитнес-чемпионка сделала акцент на том, что речь идет о чистой воде.

"Кофе, чай, соки, компоты – все это не работает. Наши клетки работают только на воде", – уточнила она.

Важно не только количество, но и состав воды

Важно не только количество, но и состав воды

bustle.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла миф о том, что человек должен на протяжении суток выпивать ровно 8 стаканов воды и назвала главный критерий дневной нормы употребления жидкости.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Персона
Оксана Оробец
Место
Украина
Теги
здоровьеФитнес
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