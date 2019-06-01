Правило здоровья №1: фитнес-чемпионка поделилась профессиональным секретом

Для здоровья важно не только количество выпитой воды в день, но и ее состав – в частности, уровень pH (показатель кислотности и щелочности).
Необходимый для человека pH воды составляет 7,2-7,5. Об этом рассказала в эфире ObozTV абсолютная чемпионка мира по фитнесу, победительница престижного турнира Arnold Classic Оксана Оробец.
"Если вы будете пить такую воду каждый день, то просто проживете на 10 лет дольше", – подчеркнула Оробец.
К сожалению, обратила она внимание, украинские производители воды обычно не указывают уровень pH на бутылках.
По ее словам, из-за отсутствия информации по этому поводу люди часто допускают ошибки: "Им никто не рассказывает: если вы будете пить определенную воду, то выздоровеете гораздо быстрее, или будете чувствовать себя намного лучше".
Что касается необходимого количества воды в день, то украинская спортсменка поделилась простой формулой.
"Правило воды. Если вы хотите жить долго и быть здоровыми, вы должны пить воду. 30 мг на килограмм тела каждый день. У нас сейчас идет лето. Будет жарко. Т.е. воды организму понадобится больше – 40 мг на килограмм тела. Если вы болеете, организму нужно еще больше воды – 50 мг на килограмм тела", – объяснила Оробец.
Фитнес-чемпионка сделала акцент на том, что речь идет о чистой воде.
"Кофе, чай, соки, компоты – все это не работает. Наши клетки работают только на воде", – уточнила она.
Важно не только количество, но и состав воды
bustle.com
Ранее OBOZREVATEL писал, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла миф о том, что человек должен на протяжении суток выпивать ровно 8 стаканов воды и назвала главный критерий дневной нормы употребления жидкости.
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