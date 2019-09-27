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/ Здоровый образ жизни

"Правильные" продукты и движение: диетолог рассказала, как избежать ожирения

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Для того чтобы избежать ожирения, нужно осознано выбирать продукты питания и ежедневно двигаться.

Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она напомнила, что это серьезная болезнь, в основе которой лежит увеличение массы тела за счет жировой ткани.

По словам диетолога, чем выше степень заболевания, тем больше вероятность "пожизненно пить таблетки от диабета, стенокардии, гипертонии". Кляуз добавила, что профилактика всегда была дешевле лечения.

Диетолог рассказала, как избежать ожирения

Диетолог рассказала, как избежать ожирения

"В чем состоит профилактика? В осознанном выборе продуктов. Ведь ожирение – это не простуда, за день не заболеешь и за семь – не выздоровеешь", – написала она.

Диетолог подчеркнула, что со временем избыток простых углеводов накапливается и за несколько лет "дает о себе знать" сначала лишним весом, а потом и остальным "букетом" болезней.

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"Не менее важный шаг в профилактике – двигаться! Смысл не в количестве пройденных шагов – а в том, чтобы делать это ежедневно!" – добавила Кляуз.

Она отметила, что, если у человека уже есть лишний вес, то ему нужна не профилактика, а лечение.

"И чем раньше вы начнете над собой работать – тем лучше!" – подытожила диетолог.

Ожирение - это болезнь!👆 В основе - увеличение массы тела за счет жировой ткани И чем выше степень ожирения, тем выше вероятность "пожизненно пить таблетки от диабета, стенокардии, гипертонии" Профилактика всегда была дешевле лечения! И, наверное, поэтому мы чаще видим рекламу таблеток, а не зож🙄 ⠀ В чем состоит профилактика? - в осознанном выборе продуктов Ведь ожирение - это не простуда, за день не заболеешь и за 7 не выздоровеешь Медленно, день за днем, избыток простых углеводов накапливается и за несколько лет дает о себе знать сначала лишним весом, а потом и остальным "букетом" болезней😳 ⠀ Не менее важный шаг в профилактике - ежедевно двигаться!💃 Смысл не в количестве пройденных шагов - а в том, чтобы делать это еждневно! Крайне важно - не сидеть на месте😉 ⠀ Многие, прочитав этот пост, воскликнут -"я так все и делаю - но вес не уходит!" 😩 Если у вас уже есть лишний вес - то нужна не профилактика, а лечение👩‍⚕️ И чем раньше вы начнете над собой работать - тем лучше! dr_klaus_похудение ⠀ Записывайтсь на онлайн-консультацию - разложу все "по полочкам", подробно распишу "план действий"✍️ До 1 октября стоимость 400грн Запись в директ➡️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, избыточный вес может повлиять на вкусовые рецепторы и "притупить" их. Также ученые доказали, что люди с ожирением получают больше удовольствия от еды, что еще больше усугубляет их зависимость.

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диетолог питание ожирение
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