Потепление в Украине: какие есть угрозы для здоровья

Синоптики утверждают, что зима в Украине наконец-то заканчивается. Согласно прогнозам, морозы пока останутся ночевать еще на неделю-вторую, а вот днем температура уже будет достигать 10 градусов тепла.

Такой температурный "плюс-минус" может негативно отразиться на самочувствии, особенно метеозависимых и людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом рассказали "МедОбозу" терапевт Наталья Гордиенко и кардиолог Виктория Форосенко.

"В частности, причина состоит в том, что организм не успевает перестраиваться под погодные и атмосферные изменения, – говорит Форосенко. – Так, например, сосуды не расширяются своевременно – скачет давление, болит и кружится голова".

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По ее словам, повышенная влажность, характерная для межсезонья, может стать причиной затрудненного дыхания и учащения сердцебиения.

И пусть все эти состояния временные, терпеть их тоже не стоит.

Лучше принять меры, которые помогут предотвратить недомогание:

Избегайте переедания

В межсезонье нельзя перегружать пищеварительную систему. Из-за перепадов температур и влажности воздуха процесс кровообращения и так нарушен, а если при этом переедать, ситуация усугубится.

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"Поэтому разделите количество приемов пищи на пять-семь (на совсем маленькие порции), при этом исключите жирные, жаренные, соленые и копченые блюда", – рекомендует Гордиенко.

Принимайте контрастный душ

Утром, принимая душ, в течение 3-5 минут чередуйте холодный и горячий поток воды (по 3-5 секунд соответственно).

"Эта процедура тренирует организм быстро перестраиваться под изменения внешних условий, – рассказывает кардиолог. – При этом она улучшает циркуляцию крови, а значит и питание всех органов и тканей".

Откорректируйте прием лекарств

Если вы принимаете какие-либо лекарства (при диабете, аллергии, астме, гипертонии и т.д.), в межсезонье стоит обратиться к врачу для корректировки схемы лечения.

Форосенко отмечает, что при изменениях (тем более частых) температуры окружающей среды, происходят скачки давления и меняется густота крови. Поэтому эффект от приема некоторых лекарств тоже может меняться.

Поэтому лучше при необходимости повторно сдать анализы и поправить режим приема медикаментов.

Ешьте больше фруктов и овощей

Поскольку температурные изменения вынуждают организм постоянно бороться за свое благосостояние, он расходует огромное количество питательных веществ и витаминов.

Их запас стремительно иссякает, и это тоже может отразиться на самочувствии.

Терапевт рекомендует во избежание дефицита, добавить в свой рацион больше свежих плодов. Пусть на улице весна, в них все равно остались необходимые для вашего хорошего самочувствия компоненты.

Добавьте час сна

Наверняка уже многие отметили необъяснимую слабость и усталость – все это опять же проделки весенней температурной качели.

Если на фоне этого состояния еще и не высыпаться, организм выходит на "аварийный" режим работы, расходуя еще больше внутренних ресурсов.

Потому дайте ему дополнительное время на отдых – всего час дополнительного сна поможет ему быстрее справиться с испытанием межсезоньем.

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