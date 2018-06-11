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Пострадает фигура: выяснилась неожиданая опасность сна при свете

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Последние медицинские исследования показали, что сон при включенном свете и ожирение связаны между собой.

Как оказалось, освещение во время ночного сна отрицательно влияет на работу метаболизма, передает "Сегодня".

Ученые из Медицинской школы Фейнберга при северо-западном университете в Чикаго проинформировали, что людям, которые следят за своим весом противопоказано спать при включенном свете.

"Наши исследования показывают, что сон при освещении оказывает сильное воздействие на показатели резистентности к инсулину", — сказал доктор Айви Чунг Мейсон.

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Даже одна ночь воздействия света во время сна резко влияет на показатели резистентности к инсулину. В результате это уменьшает способность клеток реагировать на действие инсулина, переносящего глюкозу из кровотока, и предшествует развитию диабета второго типа и ожирения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали главную причину ожирения.

Объект
здоровье
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