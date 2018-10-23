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/Блоги - Здоровый образ жизни

Анастасия Копрова
Анастасия Копрова
Фитнес-тренер, реабилитологВсе статьи автора

Пост для тех, кто очень хочет красивый пресс

1.2т

Настя, я хочу пресс! Сколько качать? А если качаю, то спина болит? Как качать и чтобы спина не болела? А ещё ягодицы хочу, ну чтоб орех. Тоже качать надо? Я качаю-качаю, а они не растут. А спина все болит? Руки, спину, бицепс, трицепс, грудь... корче все качать! Хочу быть фитоняшей. А спина, болит... Нась, ну Нась, ну помоги...

Красивая девушка с силиконовой грудью, ботексом в губах и мышцами на жопе расскажет все о пользе белка, объяснит почему надо стоять в планке часа два, как присесть и встать уже с самой эротичной и сексуальной задницей. Она чемпионка мира. У неё самые сексуальные фото. Она живет на Мальдивах. Ей дарит Ферарри богатый муж. Её жизнью хотят жить миллионы.

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Но она никогда не расскажет вам, что у неё по пол года нет месячных, что родила она через ЭКО, что состав протеина - это вся таблица Менделеева, что такую накаченную задницу можно сделать хорошим ракурсом фотоаппарата и... запрещёнными препаратами, которые употребляет мир фитнеса.

За 10 лет работы в фитнес индустрии я накачала сотни задниц, прошла все виды сушек, поклонялась богам куриной грудки и сывороточному протеину... И я ушла от туда и занялась только реабилитацией, потому что там ничего нет здорового.

Да! Я тоже много лет занималась вредным спортом. Я тоже занималась неконтролируемыми похудениями и тренировалась с 20, 30 и даже 40 кг. Но все больше углубляюсь в мир накаченных ягодиц я узнала, что стоит за всей этой красотой.

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Анастасия КопроваАнастасия Копрова
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здоровьеспортФитнес
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Источник:Анастасия Копрова
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