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/ Здоровый образ жизни

Популярные газированные напитки оказались смертельно опасными

1.4т
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Употребление сладких газированных напитков может привести к ухудшению памяти, а также уменьшению объема головного мозга.

По словам исследователей, любители газированных напитков подвержены инсультам и деменции. Об этом сообщает Nation News.

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Ученые отмечают, что наиболее опасна для здоровья диетическая содовая, в составе которой содержатся сахарозаменители.

Газированные напитки

Газированные напитки

Мужской журнал

Ранее OBOZREVATEL писал, что шоколад, мармелад и различная выпечка могут привести к раку прямой кишки и циррозу печени.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
сахар
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