Популярные газированные напитки оказались смертельно опасными

Употребление сладких газированных напитков может привести к ухудшению памяти, а также уменьшению объема головного мозга.

По словам исследователей, любители газированных напитков подвержены инсультам и деменции. Об этом сообщает Nation News.

Ученые отмечают, что наиболее опасна для здоровья диетическая содовая, в составе которой содержатся сахарозаменители.

Газированные напитки Мужской журнал

Ранее OBOZREVATEL писал, что шоколад, мармелад и различная выпечка могут привести к раку прямой кишки и циррозу печени.

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