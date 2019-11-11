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/ Здоровый образ жизни

Популярная пищевая добавка оказалась смертельно опасной

2.1т Читать материал на украинском

Пищевая лекарственная добавка "Кратом", которую считают болеутоляющим средством, может сильно повреждать печень.

К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии (США), передает MedicalXpress.

Причем признаки повреждения печени появлялись у людей, принимавших добавку в течение лишь двух-шести недель, после чего появились признаки повреждения печени.

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У пяти пациентов развилась желтуха, у шести – зуд, у пятерых болел живот, а у троих был жар. Нарушения при этом не требовали пересадки органа. И после лечения пациенты пошли на поправку.

Ученые уверены, что кратом может быть опасен для здоровья, а использовать его в качестве безрецептурной пищевой добавки нельзя. Из-за опиоидных свойств вещество может вызвать зависимость.

Кратом — дерево, произрастающее в Юго-Восточной Азии. Его ткани содержат алкалоиды, включая митрагинин.

Кратом оказался смертельно опасным

Кратом оказался смертельно опасным

Slavicfamily

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили важное лекарство от ожогов "Альбунорм" от французского производителя "Октафарма".

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