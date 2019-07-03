Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровый образ жизни

Понемногу, но регулярно: назван способ улучшить память

1.4тЧитать материал на украинском

Регулярные кратковременные упражнения улучшают такие функции мозга, как способность к обучению и память.

Ученые из Орегонского университета науки и здравоохранения в США установили, что физическая активность усиливает работу гена, активность которого влияет на способность запоминать, сообщает MedicalXress.

Исследователи-нейробиологи оценивали работу центральной нервной системы лабораторных мышей во время того, как они были помещены в беговые колеса. Грызуны пробежали несколько километров за два часа.

Новости
Упражнения для женского здоровья
Физические упражнения

Физические упражнения

pixabay.com/ru

Выяснилось, что физические нагрузки, эквивалентные четырем тысячам человеческих шагов, способствовали образованию в мозге животных синапсов – контактов между нервными клетками. Образование связей между нейронами имеет ключевое значение в формировании памяти. Также коротковременные упражнения активируют ген Mtss1L, в результате чего на поверхности нейронов возникают дендритные шипики — мембранные выросты, образующие синаптические соединения.

Как писал MedOboz ранее, диетолог посоветовала включать занятия на тренажерах для бедер, ягодиц, живота, рук и спины в тренировки для женщин, поскольку эти зоны обычно самые проблемные.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
США
Теги
Фитнеспамять
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины