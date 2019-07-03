Понемногу, но регулярно: назван способ улучшить память

Регулярные кратковременные упражнения улучшают такие функции мозга, как способность к обучению и память.

Ученые из Орегонского университета науки и здравоохранения в США установили, что физическая активность усиливает работу гена, активность которого влияет на способность запоминать, сообщает MedicalXress.

Исследователи-нейробиологи оценивали работу центральной нервной системы лабораторных мышей во время того, как они были помещены в беговые колеса. Грызуны пробежали несколько километров за два часа.

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Физические упражнения pixabay.com/ru

Выяснилось, что физические нагрузки, эквивалентные четырем тысячам человеческих шагов, способствовали образованию в мозге животных синапсов – контактов между нервными клетками. Образование связей между нейронами имеет ключевое значение в формировании памяти. Также коротковременные упражнения активируют ген Mtss1L, в результате чего на поверхности нейронов возникают дендритные шипики — мембранные выросты, образующие синаптические соединения.

Как писал MedOboz ранее, диетолог посоветовала включать занятия на тренажерах для бедер, ягодиц, живота, рук и спины в тренировки для женщин, поскольку эти зоны обычно самые проблемные.

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