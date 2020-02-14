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Помогают похудеть и возвращают молодость: названа польза поцелуев

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В День святого Валентина поцелуи обретают особую магию, ведь вместо тысячи слов помогают выразить всю искренность чувств и нежность к своему партнеру.

А вообще медики рекомендую целоваться как можно чаще, без привязок к датам и событиям, ведь дарить и принимать поцелуи не только приятно, но и полезно для здоровья.

MedOboz подготовил для вас несколько фактов о пользе поцелуев, узнав о которых вы полюбите целоваться еще больше.

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Поцелуи не только приятны, но и полезны

Поцелуи не только приятны, но и полезны

Menslife

Сладкое успокоительное

Страстные долгие поцелуи оказывают успокоительный эффект, не хуже аптечных препаратов. Дело в том, что в процессе поцелуя в организме происходят некоторые биохимические реакции, которые ликвидируют гормоны стресса.

Залог крепкого иммунитета

Как показывают наблюдения, любители целоваться реже болеют. Оказывается, пока вы целуетесь, в организме вырабатываются особые вещества, которые напрочь сражают вирусы и бактерии.

Профилактика кашля

Поцелуи способствуют увеличению частоты дыхания, при чем - в трижды (вместо обычных 20 вдохов в минуту мы совершаем около 60). А это в свою очередь является превосходной дыхательной гимнастикой, которая увеличивает рабочий объем легких и препятствует развитию различных заболеваний дыхательных путей.

Здоровье сердца

Учащается при поцелуях не только дыхание, но и сердцебиение. Некоторые данные гласят, что частота ударов в процессе нежного поцелуя равна их количеству при интенсивных кардионагрузках.

Именно поэтому поцелуи признаны приятным помощником в укреплении сердечно-сосудистой системы и профилактике связанных с ней болезней.

Улучшение работы мозга

Тут процессы напрямую связаны с предыдущим пунктом. Дело в том, что при увеличении частоты сердцебиения, усиливается и циркуляция крови в организме, а значит клетки мозга получают намного больше питательных веществ. Благодаря этому улучшаются все когнитивные функции, в том числе концентрация, память, скорость реакции и т.д.

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Продление молодости

Помимо всего вышесказанного, поцелуи – это еще и прекрасная гимнастика для лица, которая помогает бороться с морщинами и предотвращает появление новых. Как известно, в процессе нежностей задействуются порядка 28-40 мышц лица, при чем включаются даже те, которые сложно "прокачать" при помощи специальных упражнений.

Помогают похудеть

И еще одно немаловажное полезное свойство поцелуев – сжигание лишних калорий. Так, даже короткий "чмок" в щеку убивает порядка 5 калорий, а страстный французский поцелуй – 30. Так что любители целоваться могут не переживать о своей фигуре.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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