Помогают от простуды и не вредят: диетолог развенчала мифы о витаминах

Диетолог и врач Виктория Кляуз развенчала топ-4 самых популярных мифа о витаминах в таблетках.

Об этом она написала на своей странице в Telegram, отметив, что люди часто принимают много таких витаминов, не думая о том, зачем и в какой дозе они нужны.

Диетолог развенчала мифы о витаминах

Миф №1. Одна таблетка полностью покроет потребность человека в минералах и витаминах . Дело в том, что все поливитамины разные по составу и дозе. У человека, который принимает их, все равно может быть недостаток определенного витамина.

Миф №2. Витамин С "помогает" от простуды . Обширная доказательная база опровергает такое утверждение. А суточную норму в этом витамине можно "покрыть", съев киви, апельсин или красный болгарский перец.

Миф №3. Витамины назначаются курсом 1-3 месяца . Если человек употребляет таблетки с "непонятным" составом, то все равно эффект будет нулевой. В случае, если же в комплексе количество оного из витаминов превышает норму и его принимаю целым курсом, передозировка неизбежна.

Миф №4. Витамины не вредят. У каждого из них есть негативные эффекты, которые появляются при его избытке в организме. Важно помнить, что с пищей избыток витаминов получить сложно, а вот с добавками – вполне возможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, витамины нужны всегда, ведь без них многие жизненно важные процессы "зависнут" либо вовсе будут невозможны. Особенно полезны для сохранения здоровья – витамины А, группы В, а также С, D и Е.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!