Полностью отказаться нельзя: диетолог предупредила об опасности соли

Несмотря на то, что соль жизненно важна для человека, ее избыток повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом в Telegram сообщает диетолог Виктория Кляуз. По ее словам, отказываться от соли не стоит.

Диетолог предупредила об опасности соли

Диетолог утверждает, что человеческий организм получает соль из нескольких источников: из овощей, фруктов, магазинных продуктов. Также соль есть в хлебе, рыбе, сыре.

В случае, если мы начинаем добавлять соль в блюда, которые готовим самостоятельно, мы рискуем употребить ее в избытке, что плохо влияет на сердце и сосуды. Для того, чтобы уменьшить количество потребляемой соли, достаточно добавлять небольшое количество в еду, чтобы она казалась чуть-чуть несоленой, уверяет диетолог.

Она также советует не солить блюда во время еды и существенно ограничить употребление консервированных и соленых продуктов. При этом диетолог отмечает, что полностью отказаться от соли не получится.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как известная диетолог рассказала о способе полностью отказаться от соли, и избежать ее вреда.

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