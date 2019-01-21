Полезные и вредные свойства шоколада: что надо знать

Шоколад – продукт, который зарекомендовал себя не только, как лакомство, но также обладает лечебными свойствами.

OBOZREVATEL собрал самые известные факты про качества шоколада и предлагает читателю ознакомиться с ними.

Горький сорт считается наиболее полезным потому, что в нем содержится максимальное количество тертого какао и очень мало сахара. Признаком хорошего качества является аромат и то, что плитка блестит и звонко ломается.

Лечебные свойства сладости обусловлены составом какао-бобов, в которые входит большое количество соединений, их можно классифицировать следующим образом: жиры (54%), белки (11,5%), углеводы (сахароза, крахмал и пектины – до 8%), свободные аминокислоты (12 %), минеральные вещества (кальций, калий, железо, магний и другие (до 5%), витамины (А, В, В, Е, РР и другие), фенолы, терпеноиды, пуриновые алкалоиды (теобромин), кофеин в количестве 0,2 %, фенилэтиламин.

Шоколад greekreporter.com

Полезные свойства

Шоколад повышает иммунитет. Горький шоколад способствует активной выработке иммуноглобулина – вещества, которое отвечает за противовирусную защиту организма, а запах шоколада вызывает положительные эмоции.

Умеренное, но регулярное употребление шоколада снижает риск появления так называемой фибрилляции предсердий, иными словами мерцательной аритмии сердца и благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов.

Настоящий горький или темный шоколад (где не менее 50% какао) может спасти от затяжного кашля. С кашлем борется вещество теобромин, которое в достаточном количестве содержится в какао бобах.

Лакомство обладает антибактериальным и противомикробным действием и может помочь от боли в горле. Благодаря флавоноидам растаявший шоколад в горле борется с бактериями.

Горький и светлый шоколад может временно улучшить зрение. Его употребление улучшает кровоснабжение сетчатки глаза, а также стимулирует кровоток в мозгу. Такой эффект может пригодиться водителям в туманную или дождливую погоду.

Антибактериальные вещества, флавоноиды и полифенолы предотвращают кариес. Для этого достаточно съедать всего 30 граммов шоколада в день.

Шоколад улучшает работу мозга. Кофеин и теобромин какао-бобов имеют стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и нервную систему, положительно влияет на когнитивные (познавательные) функции.

Сладость замедляет старение. Какао-бобы, из которых производится качественный шоколад – лидеры по содержанию проантоцианидинов, необходимых для поддержания структуры коллагена кожи, а следовательно – ее красоты и упругости. Употребление в пищу горького шоколада с высоким содержанием этих веществ способствует нейтрализации свободных радикалов, замедляет процессы старения в организме.

Лакомство является хорошим косметическим средством. Полезные свойства шоколада делают кожу упругой, сияющей и подтянутой, защищают от ультрафиолетового излучения, а аромат поднимает настроение и успокаивает нервы. Шоколадное обертывание улучшит кровообращение, поможет в борьбе с целлюлитом. Маска для лица для всех типов кожи питает кожу, делает ее мягкой и упругой.

Шоколад способен увеличить продолжительность жизни. В нем содержится большое количество антиоксидантов, какао продукты снижают уровень холестерина и нормализуют артериальное давление. Исследования подтверждают, что шоколад положительно влияет на сердечную мышцу.

Вредные свойства

Шоколад – высококалорийный продукт. В 100 г содержится более 500 ккал.

В состав шоколада входит большое количество жиров, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Кофеин, который содержится в сладости, может спровоцировать изжогу, заболевания ЖКТ, тошноту и увеличение простаты у мужчин. Даже немного лакомства может увеличить пульс и поднять давление.

Некоторые производители могут заменять качественное какао-масло пальмовым или кокосовым. В таком продукте содержатся транс-жиры, которые могут спровоцировать гормональный дисбаланс, лишний вес, атеросклероз, злокачественные опухоли.

Шоколад может усилить аллергическую реакцию. Поэтому, как только появились первые признаки любой аллергии, сладость нужно прекратить есть на неделю.

Шоколад похож на наркотик и может вызывать зависимость. Но такую реакцию может спровоцировать только употребление не менее 400-500 г сладости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые разгадали древнюю тайну появления шоколада. Они обнаружили в высокогорье Эквадора древние керамические сосуды со следами какао Theobroma cacao, возраст которых достигает 5300 лет.

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