Как похудеть за месяц: тренер поделилась эффективным комплексом упражнений

Чтобы обрести точеную фигуру, не обязательно мучить себя строгими диетами и сутки напролет проводить за тренажерами в спортзале.

Многим достаточно регулярно выполнять домашний комплекс специальных упражнений, чтобы уже через несколько недель увидеть в зеркале приятный результат стараний.

"Если вам хочется быстро сбросить пару лишних килограммов и подтянуть тело, стоит прибегнуть к кардиотренировкам. В ходе ритмичных упражнений задействуются все группы мышц и ускоряются обменные процессы, – рассказала MedOboz фитнес-тренер Галина Арвахи. – За счет учащения сердечных сокращений ускоряется кровообращение и запускается интенсивный расход калорий".

Чтобы быстро похудеть, нужно делать правильные упражнения Утро

Если хотите проверить на себе эффективность такого способа похудения, эксперт рекомендует попробовать этот простой 20-минутный комплекс.

Берпи для ног и пресса

Для начала попробуйте выполнить это упражнение медленно. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки свободны. Сделайте прыжок вверх, а опускаясь наклоните корпус так, чтобы голова была на уровне коленей и ладони легли на пол. Затем оттолкнитесь стопами от пола и отпрыгните назад, чтобы тело выстроилось в планку. Задержитесь в этом положении на 15 счетов. Далее толчком подпрыгните ногами к рукам и вернитесь в исходное положение.

"Лягушка" для красивых ягодиц

Исходное положение такое же, как и в предыдущем упражнении. Подпрыгните высоко вверх, а опустившись присядьте максимально глубоко (но так, чтобы колени не выступали за уровень пальцев ног, иначе можете травмировать суставы и заработать артрит). С этого положения снова вытолкните себя вверх в высокий прыжок и повторите.

Динамичная планка для рук и талии

Лягте на пол лицом вниз, ладони разместите под плечами, ноги разведены на ширину плеч, упор на пальцы, торс напряжен. Поднимитесь на прямые руки (как при отжимании), тело остается прямым без прогиба в пояснице. Динамично поочередно меняйте положение рук с ладоней на локти и обратно.

Правила выполнения

Чтобы получить желаемый эффект, эти упражнения нужно выполнять динамично минимум по 10 раз в 2-3 подхода. При этом ежедневно увеличивайте число повторений на 2-3 раза, пока не дойдете до 50.

Кстати, для повышения эффекта тренировок тренер рекомендует ежедневно пить "жиросжигающие" соки – томатный и грейпфрутовый. Оба они помогают снизить аппетит, улучшают пищеварение и обогащают организм полезными веществами.

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