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/Здоровый образ жизни

Как похудеть до Нового года: диетолог дала простой совет

1.4тЧитать материал на украинском

Для того, чтобы успеть похудеть до новогодних праздников, в первую очередь нужно, как ни странно, кушать. Голодовка, особенно "в рабочем режиме", наоборот может привести к ожирению.

Об этом в эфире ObozTV рассказала диетолог Анна Галицына. Она подчеркнула, что крайне важно питаться каждые два-три часа, но небольшими порциями.

"Носите с собой судочки, носите какой-то перекусочный вариант в виде сухофруктов и орехов – это тоже удобно. Также очень важны углеводы в первой половине дня", – заверила Галицына.

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По её мнению, если вам нужно быстро похудеть "к корпоративу", из рациона необходимо исключить быстрые углеводы, такие как сахар, и мучные продукты.

Полезная и здоровая пища

Полезная и здоровая пища

"Вот две недели до корпоратива – вы вообще это исключаете. Хлеб, сладкое, сдоба – не едите. Это несложно. А после пяти часов дня – стараемся не кушать фрукты. Утром – каша и нежирный сыр. Вечером – творог, кефир, молоко", – посоветовала диетолог.

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Темы
Диеты и фитнесЗдоровьеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVСоветы врачей
Персона
Анна Галицына
Место
Украина
Теги
здоровьедиетапитаниеСоветы врача
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