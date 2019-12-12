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Похудеть без усилий: тренер рассказала, как подкачаться без спортзала

1.2т
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На походы в спортзал далеко не у каждого есть время и возможность. Но красивое подтянутое тело хочется иметь каждому.

И пусть без специальных тренажеров и упражнений "модельный" мышечный рельеф не сделать, но поддерживать мышцы в тонусе можно без отрыва от ежедневных дел.

Фитнес-тренер Юлия Кудлюк подсказала читателям MedOboz, какие "скрытые" упражнения помогут прокачать мышцы и сжечь лишние калории.

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Итак, по рекомендации тренера, при любой возможности напрягайте ягодицы. Стоя в лифте или в очереди на кассе в супермаркете, сидя в офисе за компьютером и т.д. – до упора напрягайте мышцы, затем расслабляйте и снова зажимайте. И так минимум 20 раз. Это простое и невидимое для чужих глаз упражнение поможет подтянуть ягодицы и избежать их обвисания.

Подкачать ноги также можно где угодно. Так, например, делайте подъемы ног, напрягая при этом мышцы, поочередно или вместе, когда сидите за столом (минимум по 20 подъемов на каждую ногу), либо приседайте, когда вас никто не видит (например, пока чистите зубы или опять же, находитесь в лифте).

Кардиоактивности в вашу жизнь добавит пешая ходьба. Например, нагрузите свой организм парой лишних шагов, припарковав машину немного дальше от входа в магазин или офис, если позволяет время, поднимайтесь на нужный этаж по лестнице, а не в лифте, и т.д. Такие нагрузки на первый взгляд покажутся несущественными, но к концу дня так можно "намотать" пару дополнительных километров.

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Чтобы убрать несколько лишних сантиметров с живота и подтянуть мышцы пресса, как можно чаще напрягайте живот. Просто втяните его так, чтобы вам было комфортно дышать и удерживайте это состояние за счет силы мышц сколько можете. Пусть сразу вам это покажется сложным, но спустя пару попыток вы будете ощущать себя все комфортнее в таком "тонусе".

Руки можно подтянуть, например, во время просмотра телевизора. Так, сядьте на край дивана, согните руки в локтях позади себя и опустите тело к полу, согнув колени и сведя ступни вместе. В таком положении поднимайтесь и опускайтесь за счет выпрямления и сгибания рук в локтях. Выполняйте такое упражнение по вашим возможностям, но старайтесь сделать не меньше 10 повторений.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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