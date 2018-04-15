Погода в Украине: чем рискуем заболеть посреди апреля

"Люблю грозу в начале мая, люблю метели в феврале… Но не люблю, когда в апреле то в шортах, то в пуховике..."

Вот и этой весной апрель "не подвел". Погода настолько переменчива и непредсказуема, что не всегда можно угадать, как правильно одеться, даже предварительно посмотрев прогноз погоды.

"МедОбоз" расспросил у семейного врача Натальи Деменко, с чем чаще всего в такую погоду обращаются пациенты, и как от этого уберечься.

WomanAdvice

ОРВИ

В условиях погодных качелей иногда сложно угадать с одеждой. Большинство склоняется к облегченному ее варианту, потому рискуют легко заполучить переохлаждение.

А в таком случае иммунитет дает слабинку, делая организм чувствительным к всякого рода вирусам.

Так и получается, что замерзнув раз и не существенно, повышается температура, появляется насморк, кашель, боль в горле и прочие сопутствующие симптомы.

Переносить ОРВИ на ногах не стоит, ведь последствиями могут стать осложнения в виде воспаления легких, гайморита и пр.

"Пару дней можно попробовать полечиться дома своими силами, принимая симптоматические препараты. Но если не стало легче - идите к врачу", - рекомендует Деменко.

WomanAdvice

Синусит

Для большинства - "затянувшийся насморк", но на самом деле уже воспаление придаточных пазух носа.

Это заболевание является осложнением ОРВИ, и его сопровождают головные боли, вязкие выделения из носа и общее недомогание пациента.

Понять, что это именно синусит, не сложно. Просто наклонитесь вперед и задержитесь на 2 секунды. Боль "ударила" в голову? Можете не сомневаться вам прямая дорога к ЛОРу.

И не стоит упираться - скорее всего, вам уже пора принимать антибиотики, противовоспалительное и делать промывания гайморовых пазух. Иначе можно дождаться воспаления зрительного нерва или менингита.

WomanAdvice

Отит

Это болезнь любителей открытых окон, а также тех, кто не любит лечиться или просто поспешил снять головной убор. Ведь воспалительный процесс в ухе чаще случается из-за переохлаждения, сквозняка или попадания инфекции из соседних органов.

Отит проявляется острой болью в ухе, особенно при нажатии на область под козелком, и требует наблюдения у отоларинголога и своевременного лечения, часто с применением антибиотиков. Иначе последствием может стать "углубление" воспалительного процесса и нарушение слуха.

Чтобы предотвратить отит, избегайте пребывания на сквозняках (у открытых окон, под кондиционером), а также своевременно лечите насморк или больное горло.

WomanAdvice

Бронхит

Это не просто кашель. Это воспалительное заболевание бронхов, которое проявляется сильным приступообразным кашлем (сухим или влажным) и часто повышением температуры (от 37.5 до 39 градусов).

Бронхит требует тщательного комплексного лечения (противовоспалительные средства, лекарства от кашля, часто - антибиотики, ингаляции и пр.), иначе заболевание может перейти в хроническую форму либо спровоцировать осложнения в виде пневмонии или астмы.

Потому если вы "покашливаете" более трех дней, не рискуйте - обращайтесь к доктору.

WomanAdvice

Цистит

И тут снова виновато переохлаждение. При чем, страдают не только любители посидеть на холодной земле, но и те, кто решить переобуться в легкую обувь преждевременно.

Так, пациента достаточно быстро после переохлаждения (при чем, очень даже несущественного), начинают беспокоить ноющие боли в пояснице и периодические тянущие неприятные ощущения внизу живота.

Кроме того, цистит выдают частные позывы к мочеиспусканию, которые сопровождаются режущими болями.

Многие любят лечить цистит своими силами, принимая лекарства (чаще антибиотики) по рекомендации знакомых.

"Но правильное лечение болезни в вашем случае может назначить только врач после изучения результатов анализов – какая природа заболевания, на какие лекарства реагирует и пр. Иначе прием лекарств может оказаться бесполезным, и дать "зеленый свет" таким осложнениям, как пиелонефрит и воспаление матки", - подытожила врач.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как распознать причину головной боли.