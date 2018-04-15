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Здоровый образ жизни

Екатерина Худобец
Екатерина Худобец
журналистВсе статьи автора

Погода в Украине: чем рискуем заболеть посреди апреля

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"Люблю грозу в начале мая, люблю метели в феврале… Но не люблю, когда в апреле то в шортах, то в пуховике..."

Вот и этой весной апрель "не подвел". Погода настолько переменчива и непредсказуема, что не всегда можно угадать, как правильно одеться, даже предварительно посмотрев прогноз погоды.

"МедОбоз" расспросил у семейного врача Натальи Деменко, с чем чаще всего в такую погоду обращаются пациенты, и как от этого уберечься.

WomanAdvice

ОРВИ

В условиях погодных качелей иногда сложно угадать с одеждой. Большинство склоняется к облегченному ее варианту, потому рискуют легко заполучить переохлаждение.

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А в таком случае иммунитет дает слабинку, делая организм чувствительным к всякого рода вирусам.

Так и получается, что замерзнув раз и не существенно, повышается температура, появляется насморк, кашель, боль в горле и прочие сопутствующие симптомы.

Переносить ОРВИ на ногах не стоит, ведь последствиями могут стать осложнения в виде воспаления легких, гайморита и пр.

"Пару дней можно попробовать полечиться дома своими силами, принимая симптоматические препараты. Но если не стало легче - идите к врачу", - рекомендует Деменко.

WomanAdvice

Синусит

Для большинства - "затянувшийся насморк", но на самом деле уже воспаление придаточных пазух носа.

Это заболевание является осложнением ОРВИ, и его сопровождают головные боли, вязкие выделения из носа и общее недомогание пациента.

Понять, что это именно синусит, не сложно. Просто наклонитесь вперед и задержитесь на 2 секунды. Боль "ударила" в голову? Можете не сомневаться вам прямая дорога к ЛОРу.

И не стоит упираться - скорее всего, вам уже пора принимать антибиотики, противовоспалительное и делать промывания гайморовых пазух. Иначе можно дождаться воспаления зрительного нерва или менингита.

WomanAdvice

Отит

Это болезнь любителей открытых окон, а также тех, кто не любит лечиться или просто поспешил снять головной убор. Ведь воспалительный процесс в ухе чаще случается из-за переохлаждения, сквозняка или попадания инфекции из соседних органов.

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Отит проявляется острой болью в ухе, особенно при нажатии на область под козелком, и требует наблюдения у отоларинголога и своевременного лечения, часто с применением антибиотиков. Иначе последствием может стать "углубление" воспалительного процесса и нарушение слуха.

Чтобы предотвратить отит, избегайте пребывания на сквозняках (у открытых окон, под кондиционером), а также своевременно лечите насморк или больное горло.

WomanAdvice

Бронхит

Это не просто кашель. Это воспалительное заболевание бронхов, которое проявляется сильным приступообразным кашлем (сухим или влажным) и часто повышением температуры (от 37.5 до 39 градусов).

Бронхит требует тщательного комплексного лечения (противовоспалительные средства, лекарства от кашля, часто - антибиотики, ингаляции и пр.), иначе заболевание может перейти в хроническую форму либо спровоцировать осложнения в виде пневмонии или астмы.

Потому если вы "покашливаете" более трех дней, не рискуйте - обращайтесь к доктору.

WomanAdvice

Цистит

И тут снова виновато переохлаждение. При чем, страдают не только любители посидеть на холодной земле, но и те, кто решить переобуться в легкую обувь преждевременно.

Так, пациента достаточно быстро после переохлаждения (при чем, очень даже несущественного), начинают беспокоить ноющие боли в пояснице и периодические тянущие неприятные ощущения внизу живота.

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Кроме того, цистит выдают частные позывы к мочеиспусканию, которые сопровождаются режущими болями.

Многие любят лечить цистит своими силами, принимая лекарства (чаще антибиотики) по рекомендации знакомых.

"Но правильное лечение болезни в вашем случае может назначить только врач после изучения результатов анализов – какая природа заболевания, на какие лекарства реагирует и пр. Иначе прием лекарств может оказаться бесполезным, и дать "зеленый свет" таким осложнениям, как пиелонефрит и воспаление матки", - подытожила врач.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как распознать причину головной боли.

Читайте все новости по теме "женские болезни" на Обозревателе.

Автор
Екатерина ХудобецЕкатерина Худобец
Темы
женские болезниОРВИСоветы врачей
Место
Украина
Объекты
здоровьепогода
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