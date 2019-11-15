Под угрозой мозг и кишечник: названа новая опасность сахара

Наличие сахара в рационе провоцирует развитие ранней деменции и повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника.

К такому выводу пришли ученые из Университета Альберты, передает Scientific Reports. Причем пагубный эффект наступает всего через два дня употребления сахара.

Исследования проводились на лабораторных мышах. Их разделили на две группы: одних кормили обычной едой, без сахара, другие же стали получать половину питательных веществ из сахарозы. После у подопытных искусственно вызывали колит. У грызунов, которые питались сахарозой, повреждения кишечной ткани были в значительной степени более выражены.

Наличие сахара провоцирует развитие болезнетворных бактерий в пищеварительной системе человека. Большое количество сахара в рационе увеличивает проницаемость кишечника. Это затем приводит к развитию более серьезных заболеваний других органов, в частности болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Сахар оказался опасен для мозга Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун сообщила, что сахар лучше заменить фруктами, а не медом, патокой, фруктозой, коричневым сахаром, кленовым или агавовым сиропом.

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