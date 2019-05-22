Почему сны забываются: найден ответ

Ученые провели исследования, чтобы выяснить, почему одни сновидения запоминаются, а другие исчезают.

Обычно людям снятся сновидения в фазе поверхностного сна, эту часть цикла сна иногда называют десинхронизированным сном, поскольку он имитирует признаки бодрствования, пишет The Sun.

Некоторые люди могут проснуться именно в этой фазе, и тогда шанс запомнить сновидение достаточно высок. Однако большинство из легкой фазы сна переходят в более глубокую, и тогда сновидение не отложится в памяти.

Другим фактором является содержание сновидения. Ученые утверждают, что бессмысленные хаотичные сновидения и смешанные образы намного сложнее понять и, следовательно, труднее запомнить. А вот сны с четкой структурой, скорее всего, будут сохранены в уме.

Исследователи рассказали, как запомнить сны легче всего: сразу после пробуждения рекомендуется спокойно полежать некоторое время, не открывая глаз, и попытаться запомнить сон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики выяснили, что сон со смартфоном вызывает рак, указав, на каком расстоянии необходимо оставлять гаджет.

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