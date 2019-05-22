Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровый образ жизни

Почему сны забываются: найден ответ

3.5тЧитать материал на украинском

Ученые провели исследования, чтобы выяснить, почему одни сновидения запоминаются, а другие исчезают.

Обычно людям снятся сновидения в фазе поверхностного сна, эту часть цикла сна иногда называют десинхронизированным сном, поскольку он имитирует признаки бодрствования, пишет The Sun.

Некоторые люди могут проснуться именно в этой фазе, и тогда шанс запомнить сновидение достаточно высок. Однако большинство из легкой фазы сна переходят в более глубокую, и тогда сновидение не отложится в памяти.

Почему сны забываются: найден ответ

Другим фактором является содержание сновидения. Ученые утверждают, что бессмысленные хаотичные сновидения и смешанные образы намного сложнее понять и, следовательно, труднее запомнить. А вот сны с четкой структурой, скорее всего, будут сохранены в уме.

Новости
Сон и мифы: Супрун рассказала, сколько нужно спать

Исследователи рассказали, как запомнить сны легче всего: сразу после пробуждения рекомендуется спокойно полежать некоторое время, не открывая глаз, и попытаться запомнить сон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики выяснили, что сон со смартфоном вызывает рак, указав, на каком расстоянии необходимо оставлять гаджет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины