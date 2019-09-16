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Почему с возрастом люди быстрее набирают лишний вес: ученые нашли ответ

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Ученые выяснили причину, по которой с возрастом люди набирают вес. Виной этому возрастное замедление липидного обмена.

Результаты научной работы были опубликованы на сайте Каролинского института в Стокгольме.

Борьба с лишним весом

Борьба с лишним весом

"Телеграф"

Исследования проводились во Франции и Швейцарии на протяжении 13 лет. В них приняли участие 54 человека, у которых ученые следили за обменом жиров и жироподобных веществ. За указанный период у всех участников было зафиксировано снижение скорости обмена липидов, в результате чего их вес увеличивался в среднем на 20%.

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Ученые пояснили, что люди полнеют из-за замедления обмена жиров в организме. Даже если количество потребляемой пищи и физических упражнений осталось на прежнем уровне, набора веса не избежать. Впрочем, выход все же был найден – липидный метаболизм можно ускорить, если существенно увеличить физическую нагрузку.

Один из авторов исследования, профессор Питер Арнер заявил, что данное открытие поможет найти новые способы лечения ожирения.

Как сообщал ObozTV, ранее биолог и научный блогер Дарья Прокопик ответила на один из ключевых вопросов здорового питания – нужно ли есть после шести часов вечера.

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Тема
Здоровье
Теги
здоровье Лишний вес
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