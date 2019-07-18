Почему люди говорят во сне: появилось простое объяснение

Исследования показали, что большинство разговоров во сне ничего особого не означают.
Согласно Международной классификации расстройств сна, разговоры не отражают предыдущее поведение или воспоминания, пишет HuffPost.
"То есть если у вас был плохой день на работе или семейный конфликт, вы, вероятно, не будете говорить об этом во сне", - говорится в сообщении.
По данным экспертов, возраст, в котором вы начинаете говорить во сне, важен: если вы говорили во сне всю свою жизнь, вам не о чем беспокоиться.
Это явление обычно распространено среди детей и подростков - около 50% детей в возрасте от 3 до 10 лет болтают во сне. Преимущественно его обнаруживают в возрасте от 20 до 30 лет, когда начинают жить с партнером.
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Однако если вам примерно 50 лет, и вы внезапно начали говорить во сне, это может быть признаком заболеваний, например болезни Паркинсона или деменции.
Разговоры во сне часто связано с другими проблемами сна. Если вы кричите и двигаетесь во сне, вероятно, с вами происходит еще что-то.
Известно, что люди с посттравматическим стрессовым расстройством разговаривают или кричат во время сна.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики выяснили, что сон со смартфоном вызывает рак, указав, на каком расстоянии необходимо оставлять гаджет.
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