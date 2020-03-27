По силам каждому: врач дала 8 советов для поддержки иммунитета

Чтобы организм справился с вероятной атакой коронавируса COVID-19, нужно позаботиться об иммунитете – отказаться от привычек, которые причиняют ему вред, и обратить внимание на то, что его укрепляет.
Кардиолог Анна Солощенко говорит, что на силу иммунитета влияет здоровый сон, умеренные физические нагрузки, рациональное питание и пр.
Итак, какие же меры приведут к повышению иммунитета и почему они так важны?
– Полноценный сон в правильное время. "Спать нужно не менее 7-8 часов в сутки, в тишине, в темноте (а не при свете), в хорошо проветренной комнате, а оптимальная температура должна быть 18-19 градусов (лучше тепло укутайтесь). И самое важное – время сна. Самый полезный сон – до полуночи, поэтому ложитесь пораньше, не засиживайтесь", – настаивает врач.
– Важное значение имеет влажность, температура, вентилируемость воздуха в помещении, где вы находитесь. "В условиях карантина это приобретает огромное значение – ведь мы все время находимся дома", – отметила эксперт, рекомендуя как можно чаще проветривать дом.
Здоровое питание и правильный сон - важные условия для формирования крепкого иммунитета
City
– Физическая активность имеет огромное значение. "Жаль, что в условиях карантина мы ограничены, но делать зарядку никто не мешает. Не хватает инструктора – берите видеоуроки известных тренеров. Время будет потрачено не зря", – говорит Солощенко.
– Питание. По словам доктора, то, что мы едим, либо защищает и кормит наших основных защитников (полезные бактерии, микробиом), либо, наоборот, убивает или ослабляет их. Так что не забывайте поддерживать своих "телохранителей" – они любят свежие овощи и ягоды, продукты, содержащие много клетчатки (бобовые, цельнозерновые каши и т.д.). Кроме того, она отметила, что защитники-бактерии требуют, чтобы им регулярно посылали "подмогу" – такие же полезные бактерии, как и они сами. "К сожалению, все больше доказательств того, что в кисломолочных продуктах их слишком мало. Зато их полно в квашеных овощах, возможно они также есть в "живом" квасе – то есть, везде, где идет процесс "закваски", – уточнила врач.
– Положительные эмоции, соблюдение режима дня, отдых, достаточное время для хобби и общения с близкими также повышают иммунитет. Карантин - очень подходящее время для этого.
– Достаточное употребление воды. "Именно чистой воды, а не соков-компотов-морсов. Витамины лучше получать со свежими овощами, ягодами, несладкими фруктами, а вот пить нужно воду. Обратите внимание на важный показатель - минерализацию воды, которую вы пьете. Желательно, чтобы минерализация была в пределах 0,3-0,7. Этот показатель всегда указан на бутылке", – подчеркнула эксперт.
– Мытье рук, продуктов, соблюдение гигиены тела и окружающих вас предметов - тоже необходимая поддержка для защиты от вирусов и инфекций. "Как я уже говорила, нашему микробиому нужна постоянная доставка "друзей". А вот попадание "врагов" с немытых рук, продуктов питания или предметов – может погубить наших доблестных защитников. Кстати, карантин хорошее время для того, что вы наверняка давно откладывали – можно наконец-то не спеша и в удовольствие навести блеск, чистоту и порядок дома. Частая влажная уборка тоже не помешает", – говорит Солощенко.
– Поддержание нормального веса. Избыточная масса тела снижает иммунитет и защитные свойства организма. Поэтому врач советует не налегать на еду во время карантина, в условиях ограниченных физических нагрузок, иначе лишние килограммы не заставят себя ждать.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что может негативно сказаться на состоянии иммунитета.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.