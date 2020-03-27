По силам каждому: врач дала 8 советов для поддержки иммунитета

Чтобы организм справился с вероятной атакой коронавируса COVID-19, нужно позаботиться об иммунитете – отказаться от привычек, которые причиняют ему вред, и обратить внимание на то, что его укрепляет.

Кардиолог Анна Солощенко говорит, что на силу иммунитета влияет здоровый сон, умеренные физические нагрузки, рациональное питание и пр.

Итак, какие же меры приведут к повышению иммунитета и почему они так важны?

– Полноценный сон в правильное время. "Спать нужно не менее 7-8 часов в сутки, в тишине, в темноте (а не при свете), в хорошо проветренной комнате, а оптимальная температура должна быть 18-19 градусов (лучше тепло укутайтесь). И самое важное – время сна. Самый полезный сон – до полуночи, поэтому ложитесь пораньше, не засиживайтесь", – настаивает врач.

– Важное значение имеет влажность, температура, вентилируемость воздуха в помещении, где вы находитесь. "В условиях карантина это приобретает огромное значение – ведь мы все время находимся дома", – отметила эксперт, рекомендуя как можно чаще проветривать дом.

Здоровое питание и правильный сон - важные условия для формирования крепкого иммунитета City

– Физическая активность имеет огромное значение. "Жаль, что в условиях карантина мы ограничены, но делать зарядку никто не мешает. Не хватает инструктора – берите видеоуроки известных тренеров. Время будет потрачено не зря", – говорит Солощенко.

– Питание. По словам доктора, то, что мы едим, либо защищает и кормит наших основных защитников (полезные бактерии, микробиом), либо, наоборот, убивает или ослабляет их. Так что не забывайте поддерживать своих "телохранителей" – они любят свежие овощи и ягоды, продукты, содержащие много клетчатки (бобовые, цельнозерновые каши и т.д.). Кроме того, она отметила, что защитники-бактерии требуют, чтобы им регулярно посылали "подмогу" – такие же полезные бактерии, как и они сами. "К сожалению, все больше доказательств того, что в кисломолочных продуктах их слишком мало. Зато их полно в квашеных овощах, возможно они также есть в "живом" квасе – то есть, везде, где идет процесс "закваски", – уточнила врач.

– Положительные эмоции, соблюдение режима дня, отдых, достаточное время для хобби и общения с близкими также повышают иммунитет. Карантин - очень подходящее время для этого.

– Достаточное употребление воды. "Именно чистой воды, а не соков-компотов-морсов. Витамины лучше получать со свежими овощами, ягодами, несладкими фруктами, а вот пить нужно воду. Обратите внимание на важный показатель - минерализацию воды, которую вы пьете. Желательно, чтобы минерализация была в пределах 0,3-0,7. Этот показатель всегда указан на бутылке", – подчеркнула эксперт.

– Мытье рук, продуктов, соблюдение гигиены тела и окружающих вас предметов - тоже необходимая поддержка для защиты от вирусов и инфекций. "Как я уже говорила, нашему микробиому нужна постоянная доставка "друзей". А вот попадание "врагов" с немытых рук, продуктов питания или предметов – может погубить наших доблестных защитников. Кстати, карантин хорошее время для того, что вы наверняка давно откладывали – можно наконец-то не спеша и в удовольствие навести блеск, чистоту и порядок дома. Частая влажная уборка тоже не помешает", – говорит Солощенко.

– Поддержание нормального веса. Избыточная масса тела снижает иммунитет и защитные свойства организма. Поэтому врач советует не налегать на еду во время карантина, в условиях ограниченных физических нагрузок, иначе лишние килограммы не заставят себя ждать.

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