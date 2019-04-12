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/Здоровый образ жизни

Плохому сну нашли генетическое объяснение

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Ученые виявили 10 новых генетических связей с продолжительностью сна и 26 с его качеством. Генетические области, связанные с качеством сна, также связаны с выработкой серотонина – веществом, регулирущим настроение, поведение, сон и связанным с ощущением счастья и благополучия.

Исследование финансировалось Советом по медицинским исследованиям, в нем приняли участие более 90 тысяч человек, сообщает neurosciencenews.com.

Для получения точных результатов участники носили акселерометры - наручные устройства, которые непрерывно регистрируют уровни активности.

Ученые обнаружили, что необычный вариант гена PDE11A влияет на длительность сна и на его качество. Этот ген был идентифицирован как возможная лекарственная мишень для лечения людей с психоневрологическими расстройствами, связанными со стабильностью настроения и социальным поведением.

Хороший сон положительно влияет на здоровье, однако, все еще мало известно о механизмах связи сна и самочувствия, говорит старший автор исследования, доктор Эндрю Вуд из Медицинской школы Университета Эксетера.

При ухудшении сна или уменьшении его количества возрастает риск развития некоторых заболеваний, таких как диабет, ожирение и психических расстройств.

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