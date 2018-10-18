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/Блоги - Здоровый образ жизни

Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ДиетологВсе статьи автора

Питание в период менопаузы

2.9т

Учитывая снижение уровня эстрогена у женщин в климактерическом периоде, условно "старше 50" питание должно быть направлено на 3 основных фактора:

- уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний;

- уменьшение риска развития остеопороза;

- уменьшение клинических симптомов менопаузы;

Главная рекомендация остаётся прежней - здоровое, разнообразное питание с большим количеством овощей и фруктов, низким содержанием насыщенных жиров, быстрых углеводов и соли.

Диета и здоровье сердца

  • Замените насыщенные жиры в своём рационе(животные, кокосовое/пальмовое ) на ненасыщенные: оливковое, подсолнечное и другие растительные масла;

  • Ешьте минимум 2 порции рыбы в неделю(скумбрия, лосось, сардины);

  • Следите за количеством соли в рационе, около 1 чайной ложки. Не забывайте, что соль есть не только в солонке, но и в готовых продуктах(сыр, хлеб, консервы и т.д.);

  • Ежедневно включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой: цельнозерновые (хлеб, макароны, крупы), бобовые, фрукты, овощи.

  • Не употребляйте алкоголь более 1 напитка в день(1 бокал вина или пива или 45 мл крепкого), при этом в неделю должно быть не менее 2 безалкогольных дней.

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Диета и здоровье костей

  • Ежедневно употребляйте продукты, богатые кальцием, чтобы получить суточную норму(700-1000мг): молочные продукты, зеленые овощи, кунжут, рыба, обогащённые кальцием продукты;

  • Употребляйте добавки витамина D, профилактическая доза 1000 МЕ/день, индивидуальную дозу подберёт врач.

Диета и симптомы менопаузы

  • Сохраняйте здоровый вес, ИМТ должен быть в пределах 18,5-25 кг/м2;

  • Окружность талии не больше 80 см;

  • Что касается фитоэстрогенов, в том числе пищевых источников(соевые продукты, льняное семя), есть некоторые данные, что их употребление может уменьшить некоторые симптомы менопаузы, однако доказательных данных недостаточно, чтобы это утверждать.

  • Откажитесь от курения и ограничьте количество алкоголя.

  • Лучше всего помогает - физическая активность: не менее 150 мин аэробных упражнений(ходьба подойдёт) в неделю, плюс 2 раза в неделю силовые упражнения.

Читайте на OBOZREVATEL, о преждевременной менопаузе.

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Альбина КомиссароваАльбина Комиссарова
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диетаздоровьеженщины
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Источник:Альбина Комиссарова
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