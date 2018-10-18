Учитывая снижение уровня эстрогена у женщин в климактерическом периоде, условно "старше 50" питание должно быть направлено на 3 основных фактора:
- уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний;
- уменьшение риска развития остеопороза;
- уменьшение клинических симптомов менопаузы;
Главная рекомендация остаётся прежней - здоровое, разнообразное питание с большим количеством овощей и фруктов, низким содержанием насыщенных жиров, быстрых углеводов и соли.
Диета и здоровье сердца
Замените насыщенные жиры в своём рационе(животные, кокосовое/пальмовое ) на ненасыщенные: оливковое, подсолнечное и другие растительные масла;
Ешьте минимум 2 порции рыбы в неделю(скумбрия, лосось, сардины);
Следите за количеством соли в рационе, около 1 чайной ложки. Не забывайте, что соль есть не только в солонке, но и в готовых продуктах(сыр, хлеб, консервы и т.д.);
Ежедневно включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой: цельнозерновые (хлеб, макароны, крупы), бобовые, фрукты, овощи.
Не употребляйте алкоголь более 1 напитка в день(1 бокал вина или пива или 45 мл крепкого), при этом в неделю должно быть не менее 2 безалкогольных дней.
Диета и здоровье костей
Ежедневно употребляйте продукты, богатые кальцием, чтобы получить суточную норму(700-1000мг): молочные продукты, зеленые овощи, кунжут, рыба, обогащённые кальцием продукты;
Употребляйте добавки витамина D, профилактическая доза 1000 МЕ/день, индивидуальную дозу подберёт врач.
Диета и симптомы менопаузы
Сохраняйте здоровый вес, ИМТ должен быть в пределах 18,5-25 кг/м2;
Окружность талии не больше 80 см;
Что касается фитоэстрогенов, в том числе пищевых источников(соевые продукты, льняное семя), есть некоторые данные, что их употребление может уменьшить некоторые симптомы менопаузы, однако доказательных данных недостаточно, чтобы это утверждать.
Откажитесь от курения и ограничьте количество алкоголя.
Лучше всего помогает - физическая активность: не менее 150 мин аэробных упражнений(ходьба подойдёт) в неделю, плюс 2 раза в неделю силовые упражнения.
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