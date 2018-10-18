Учитывая снижение уровня эстрогена у женщин в климактерическом периоде, условно "старше 50" питание должно быть направлено на 3 основных фактора:

- уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний;

- уменьшение риска развития остеопороза;

- уменьшение клинических симптомов менопаузы;

Главная рекомендация остаётся прежней - здоровое, разнообразное питание с большим количеством овощей и фруктов, низким содержанием насыщенных жиров, быстрых углеводов и соли.

Диета и здоровье сердца

Замените насыщенные жиры в своём рационе(животные, кокосовое/пальмовое ) на ненасыщенные: оливковое, подсолнечное и другие растительные масла;

Ешьте минимум 2 порции рыбы в неделю(скумбрия, лосось, сардины);

Следите за количеством соли в рационе, около 1 чайной ложки. Не забывайте, что соль есть не только в солонке, но и в готовых продуктах(сыр, хлеб, консервы и т.д.);

Ежедневно включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой: цельнозерновые (хлеб, макароны, крупы), бобовые, фрукты, овощи.