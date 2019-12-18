Как пить и не пьянеть: врач дала полезные советы

Новый год уже близко и наступает пора праздничных корпоративов.

Часто такие веселья не проходят без рек алкоголя, при чем под влиянием компании употребляют его даже те, кто со спиртным категорически на "вы". Чтобы не было мучительно стыдно перед своими коллегами после шумной вечеринки, нужно быть поаккуратнее с "горячительными" напитками во время нее.

Семейный врач Наталья Деменко вовсе рекомендует провести праздники без спиртного: ни для "храбрости", ни для "настроения", ни для "согрева". Но если так не получается, эксперт советует читателям MedOboz воспользоваться некоторыми рекомендациями.

На праздничных корпоративах почти всегда присутствует алкоголь Лапландия

Пейте много воды

Первое правило застолья со спиртным – избегайте любых газированных напитков. Углекислый газ (те самые "пузырики") способствуют быстрому проникновению алкоголя в кровь и, соответственно, мгновенному опьянению. А вот простую воду или другие негазированные напитки (сок, узвар, компот, лимонад) – пейте в больших количествах. Минимум один стакан спустя пару минут после выпитой рюмки крепкого напитка или 100 мл слабоалкогольного. Также пейте воду в интервалах между тостами.

Вода поможет снизить концентрацию алкоголя в организме и ускорит его выведение, тем самым предотвратит быстрое и чрезмерное опьянение.

Соблюдайте режим

Старайтесь пить не больше одного бокала или рюмки алкоголя в час. Этот временной интервал позволит печени успевать перерабатывать спиртное и выводить его из организма, что, опять же, предотвратит сильную интоксикацию.

Потому не опустошайте емкость со спиртным сразу после первого же тоста, а растягивайте содержимое на как можно дольше.

Ешьте больше калорийных блюд

Ваша фигура за это, конечно, "спасибо" не скажет, но печень будет благодарна. Жирные калорийный блюда создают некий барьер для алкоголя, от чего он будет усваиваться организмом постепенно, а не "наскоком". То есть, опьянение все же будет наступать, но не резко, как это обычно бывает, а плавно, давая вам шанс догулять на корпоративе с гордо поднятой головой.

Добавляйте лед в спиртное

Также избежать алкогольной интоксикации поможет разведение спиртного водой – это снижает концентрацию вредного компонента в бокале, и соответственно, в организм он попадает также в разбавленном виде.

Так, например, добавляйте в свой бокал много льда и дайте ему время хоть немного подтаять. Но при этом все равно не забывайте пить по стакану воды после спиртного.

Попробуйте экспресс-метод

Есть исследования, которые показывают, что быстрому разложению алкоголя в организме способствуют сухие пекарские дрожжи. Так, ученые говорят, что они воздействуют на этил подобно печени (могут снизить содержание алкоголя в крови на 20-30%), потому употребив небольшое количество дрожжей (около чайной ложки на стакан воды) перед застольем, можно пить спиртное, не боясь сильного опьянения.

Конечно же, этот метод вызывает массу дискуссий, но попробовать, при желании, можно.

Молоко спасет от похмелья

"Вечером хорошо – утром плохо" - это постулат всех алкогольных посиделок.

Чтобы избежать постельного режима после вечеринки, нужно позаботиться о себе еще с вечера. Так, придя домой, выпейте стакан жирного молока, еще один – перед сном непосредственно, и еще один – если проснетесь ночью.

Дело в том, что молоко обволакивает стенки желудка и препятствует быстрому впитываю в них этила. Это позволяет печени более эффективно справляться с отравляющим веществом, благодаря чему похмелье если и наступит, то не такое тяжелое.

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